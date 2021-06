Ο Γιανγκ είπε στους διαιτητές να ανοίξουν τα μάτια τους (vid)

Ο Τρέι Γιανγκ δεν ήταν ευχαριστημένος με τα σφυρίγματα των διαιτητών στο ματς με τους Σίξερς και τους ζήτησε να ανοίξουν τα μάτια τους.

Οι Σίξερς έκαναν το 2-1 στη σειρά με τους Χοκς και πήραν προβάδισμα πρόκρισης. Ο Τρέι Γιανγκ τα έδωσε όλα για άλλη μια φορά, δείχνοντας την κλάση του αλλά δεν ήταν αρκετό.

Κατά τη διάρκεια του ματς κάποια σφυρίγματα του προκάλεσαν εκνευρισμο και δεν δίστασε να το δείξει. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση στους διαιτητές σαν να τους λέει «ανοίξτε τα μάτια σας για να βλέπετε καλύτερα τις φάσεις». Aυτή η κίνηση του απέφερε και τεχνική ποινή όπως ήταν φυσιολογικό.

Ένα είναι σίγουρα. Ο ηγέτης της Ατλάντα δεν διστάζει να τα βάλει ούτε με αντίπαλους οπαδούς (Νικς) ούτε με τους ανθρώπους που διευθύνουν τα ματς.

Με τον Γιανγκ δεν πλήττεις ποτέ.

Δείτε τι έκανε στους διαιτητές στο Game 3 κόντρα στους Σίξερς

Trae Young telling referee Zach Zarba to open his eyes after the questionable Joel Embiid foul call 👀pic.twitter.com/cKerBb8vHm