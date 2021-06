Γιόκιτς: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, όμως οι Νάγκετς πάνε για... σκούπα! (pics)

O Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει τα ρεκόρ στα playoffs, αλλά η ομάδα του κινδυνεύει με... σκούπα.

Οι Νάγκετς συνεχίζουν να προβληματίζουν στη σειρά με τους Σανς και βρίσκονται πίσω με 3-0. Με την εικόνα που δειχνουν είναι πολύ πιθανό να... σκουπιστούν.

Ο Νίκολα Γιόκιτς διανύει εκπληκτική σεζόν, αφού μετά το MVP του ΝΒΑ, σπάει πολλά ρεκόρ στα playoffs. Όμως σίγουρα δεν του αρέσει καθόλου να βλέπει την ομάδα του σε τέτοια κατάσταση και νιώθει και ο ίδιος λίγο υπεύθυνος για αυτό.

Πάντως στις ατομικές επιδόσεις τα... σπάει και τα ρεκόρ διαδέχονται το ένα το άλλο. Με τα όσα έκανε στο Game 3 με το Φοίνιξ, έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία με 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα ματς στα playoffs.

Eπιπλέον έγινε ο μοναδικός παίκτης με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε πρώτο ημίχρονο playoffs για δεύτερη σεζόν στην καριέρα του. Ο Ουέστμπρουκ έχει φτάσει μόλις μια φορά σε τέτοια επίδοση.

Ο Joker θα ένιωθε πολύ καλύτερη αν είχε δίπλα του τον Τζαμάλ Μάρεϊ που έκανε απίθανα playoffs πέρυσι, όμως φέτος είναι στα... πιτς λόγω τραυματισμού. Τέλος δεν θα ήθελε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να... σκουπιστεί σαν MVP. Οι Νάγκετς θα πρέπει να κάνουν το απίστευτο και να γυρίσουν από το 3-0.

