Αντετοκούνμπο: Τεράστιο πρόβλημα αποτελούν οι βολές του (pics)

Ο τρόπος που εκτελεί βολές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως και ο χρόνος που χρειάζεται γι' αυτές είναι το θέμα συζήτησης της σειράς των Μπακς με τους Νετς.

Η σειρά των Μπακς με τους Νετς είναι στο 2-1 με τα παιχνίδια να έχουν ενδιαφέρον σε πάρα πολλά επίπεδα. Η ομάδα του Μπρούκλιν σόκαρε τα «Ελάφια» με 2 πολύ εύκολες νίκες. Οι Μπακς ήταν με την πλάτη στον τοίχο και με πολύ σκληρή άμυνα, πήραν το τρίτο ματς, έκαναν το 2-1 και πλέον η συζήτηση, μέχρι το επόμενο ματς, έχει πάει πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Έχει ξεκινήσει η κουβέντα από τους αγώνες με τους Χιτ, αφού ο Έλληνας σταρ έχει μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα στις βολές η οποία παίρνει και πάρα πολύ χρόνο. Οι Χιτ βρήκαν την ευκαιρία και κράτησαν χρόνο την ώρα που εκτελούσε βολές ο ηγέτης των Μπακς, με το... αστείο να συνεχίζεται και με τους Νετς.

Η ομάδα του Μπρούκλιν έβαλε χρόνο και αυτή στο jumbotron και όταν αναγκάστηκε από την λίγκα να τον βγάλει ο κόσμος από μόνος του μετράει και προσπαθεί να αγχώσει τον Γιάννη. Ο σχολιαστής του ESPN και άλλοτε παίκτης του ΝΒΑ, Τζέι Ουίλιαμς έκανε μάλιστα ένα σχόλιο το οποίο φαίνεται να επικρατεί τον τελευταίο καιρό.

«Ο Γιουσέιν Μπολτ τρέχει πιο γρήγορα το 100άρι από το να σουτάρει ο Γιάννης μία βολή», ήταν το χαρακτηριστικό του σχόλιο.

Αν αφήσουμε στην άκρη τα σχόλια, είναι προφανές ότι κάτι πάει λάθος με τις βολές του Έλληνα σταρ. Στο NBA Buzz υπάρχει σύγκριση του Γιάννη με τον Μάικλ Κιντ Γκίλκριστ, ο οποίος σουτάρει με αρκετά ιδιαίτερο στιλ. Ο Αντετοκούνμπο σουτάρει αρκετά περίεργα, έχει δεχτεί δύο παραβάσεις για 10 δευτερόλεπτα, πάντα τα ξεπερνά και έχει μόλις 51,9% στις βολές.

Παράλληλα, η ρουτίνα του μοιάζει εκνευριστικά αργή. Ο Γιάννης κάνει 6 ντρίπλες και μέσος όρος είναι 12 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει μια βολή, με τον Πολ Τζορτζ να κάνει 8 ντρίπλες και να σουτάρει σε μόλις 7 δευτερόλεπτα.

Το πιο περίεργο είναι ότι ο Γιάννης έχει κάνει προσπάθεια να το βελτιώσει και γίνεται όλο χειρότερος. Την σεζόν 2017/18 που ο «Greek Freak» πήρε το πρώτο MVP του, ξεκίνησε με 76% στις βολές και μέσα στα χρόνια η πτώση είναι κατακόρυφη. Είναι αρκετά τα χρόνια πλέον που γίνεται κουβέντα για το πως σουτάρει ο Αντετοκούνμπο.

Φαίνεται πως αυτό τον επηρεάζει γενικά. Ενώ δουλεύει σε αυτό το κομμάτι αντί να γίνεται καλύτερος, γίνεται χειρότερος και κυρίως οι βολές είναι ένα θέμα που παίζει ρόλο και στο παιχνίδι. Αν οι ομάδες διαβάσουν την αδυναμία του και αρχίσουν να δοκιμάζουν την ψυχολογία του, τα πράγματα για τον Γιάννη θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Στην κανονική διάρκεια σούταρε με 68,5%, ενώ στα playoffs είναι στο 51,9%.

Πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να βάλει την ρουτίνα του στον σωστό χρόνο και στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή να αποκλείσει την ψυχολογική πίεση.

