Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αλλάζει και πάλι τον αριθμό της φανέλας του και τα σενάρια οργιάζουν!

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αφήνει το 23 για να επιστρέψει στον αριθμό 6 και τα σενάρια είναι πολλά, δίχως κανένα να μην είναι κολακευτικό για τον «Βασιλιά».

Η είδηση έγινε γνωστή πριν από δύο ημέρες και θα ήταν αρκετά αδιάφορη αν δεν αφορούσε τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Τίποτα από αυτά που κάνει ο «Βασιλιάς» δεν είναι αδιάφορο. Εκείνος τα κάνει όλα με κάποιον σκοπό και άπαντες τον κρίνουν γι' αυτό και κάπως έτσι προχωράμε από σεζόν σε σεζόν.

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή θα δούμε ότι ο ΛεΜπρον αφήνει το Νο.23 που φορούσε μέχρι τώρα στους Λέικερς και επιστρέφει στο Νο.6. Έναν αριθμό που τον είχε πάρει ξανά στο παρελθόν, όντας μέλος των Χιτ και κάνοντας σπουδαία πράγματα. Από την σεζόν 2010 μέχρι και το 2014 είχε αλλάξει και πάλι τον αριθμό του, ενώ τις 11 άλλες σεζόν της καριέρας του πορεύτηκε με το Νο.23.

Όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά ποτέ με τον ΛεΜπρον δεν σταματάει κάτι εκεί. Η απόφαση του κρύβει από πίσω κάτι και άπαντες έχουν βαλθεί να το μαντέψουν. Αρχικά άπαντες πιστεύουν ότι ο ηγέτης του Λος Άντζελες, μετά την φετινή αποτυχία ήθελε να τραβήξει πάνω του την προσοχή. Όταν είχε μετακομίσει ο Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς είχε γίνει ξανά η κουβέντα να αφήσει το νούμερο στον συμπαίκτη του, αλλά τελικά το κράτησε.

Τώρα που το αφήνει, ο AD πιθανότατα δεν θα μπει σε αυτή την διαδικασία και θα μείνει με το 3. Όταν το είχε αλλάξει ξανά στους Χιτ είχε παραδεχτεί ότι υπήρχαν αρκετοί λόγοι, αλλά κυριότερος ήταν ο σεβασμός στον Μάικλ Τζόρνταν.

«Νομίζω ότι ο Τζόρνταν έχει κάνει πολλά για το παιχνίδι και πρέπει να αναγνωριστεί σύντομα. Δεν θα υπήρχε ΛεΜπρον, ή Κόμπι, ή Ουέιντ αν δεν υπήρχε Τζόρνταν. Δεν μπορεί να έχει το Logo και κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω κανείς δεν πρέπει να φορά το 23. Αν δεν το φοράω ούτε εγώ, κανείς δεν θα έπρεπε να μπορεί να το φοράει», είχε πει τότε και φυσικά τα πάντα άλλαξαν.

Οι Λέικερς έκαναν μια αποτυχημένη σεζόν, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο ΛεΜπρον τ' άκουσε πάλι και πολλοί θεωρούν ότι επέλεξε αυτή την αλλαγή, για να κλέψει λίγη από την προσοχή των playoffs. Παράλληλα, έρχεται να συνδυαστεί και με την πρεμιέρα του Space Jam 2.

Στις 16 Ιουλίου του 2021 θα βγει στον αέρα η δεύτερη θρυλική ταινία. Πιθανότατα το Νο.23 του Τζόρνταν θα έχει αποσυρθεί στο έργο και κάπως έτσι ο ΛεΜπρον θα αναγκάστηκε να έχει το Νο.6. Μοιάζει αρκετά πιθανό αυτό το σενάριο. Έτσι πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι το έκανε για να ταιριάξει πιο καλά στην διαφήμιση της ταινίας.

Άλλωστε αυτό έχει προτεραιότητα το καλοκαίρι για τον ΛεΜπρον, που αρνήθηκε να ασχοληθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και παραδέχτηκε πως η ταινία του θα έχει όλη την προσοχή του. Η καλύτερη προώθηση της είναι το ζητούμενο και ο «Βασιλιάς» θα έκανε τα πάντα γι' αυτήν. Έτσι δεν αποκλείεται να γίνεται καθαρά για διαφημιστικούς λόγους.

Εκτός από τα παραπάνω ένας ακόμα λόγος που έρχεται να προστεθεί, δεν είναι ούτε αυτός κολακευτικός. Πολλοί στέκονται στο ότι ο ΛεΜπρον θα γράψει ιστορία με αυτή την αλλαγή, αφού θα γίνει ο πρώτος παίκτης με 4 φανέλες που θα αποσυρθούν, με το τέλος της καριέρας του. Κανείς άλλος δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο.

Οι δύο αριθμοί του Κόμπι αποσύρθηκαν ήδη από τους Λέικερς, ενώ ο ΛεΜπρον έχει πλέον 4 διαφορετικές φανέλες και έτσι παίρνει την πρωτιά και σε αυτό τον τομέα.

Ο κόσμος για ακόμα μια φορά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την απόφαση του ΛεΜπρον και ίσως όχι άδικα. Πιθανότατα έχει να κάνει με την ταινία και μόνο, αλλά και πάλι ελάχιστοι είναι αυτοί που βλέπουν με θετικό μάτι μια τέτοια κίνηση. Ίσως αποφασίσει να μιλήσει ο ίδιος ο παίκτης γι' αυτό και τότε όλα μπουν στην θέση τους.

