Space Jam: Νέο trailer για την ταινία με ΛεΜπρόν και Looney Tunes (vid)

Ένα καινούριο trailer αποκύφθηκε για το πολυαναμενόμενο Space Jam: Α Νew Legacy, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ΛεΜπρόν Τζείμς.

Πάνε πολλά χρόνια από το πρώτo Space Jam, εκεί όπου είδαμε τον Μάικλ Τζόρνταν να πρωταγωνιστεί και να κοντράρεται απέναντι στους «Monstars».

Το Space Jam: A New Legacy θα βγει στους κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου και φυσικά πρωταγωνιστής είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ θα παίξουν και οι Άντονι Ντέιβις και Ντέιμιαν Λίλαρντ από το ΝΒΑ.

Οι λάτρεις της ταινίας σίγουρα θα αισθάνονται μεγάλη προσμονή και το νέο trailer που αποκαλύφθηκε με σκηνές από την ταινία θα τους κάνει να έχουν μεγαλύτερη ανυπομονησία. Ο Βασιλιάς δήλωσε μετά τον αποκλέισμό απο τους Σανς πως δεν έχει καμία όρεξη να βρεθεί στους Ολυμπιακούς και τόνισε πως θα αφοσιωθεί στο Space Jam.

🚨 NEW TRAILER ALERT! 🚨 LeBron James and the Tune Squad only have one shot to win the highest stakes game of their lives. Watch them battle it out on the court against the Goon Squad in Space Jam: A New Legacy in theaters and HBO Max – July 16. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/TC1tnFy0EX