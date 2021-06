Μίτσελ: Η... αράχνη που θέλει να πετύχει ότι δεν κατάφεραν οι Μαλόουν-Στόκτον! (pics & vids)

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ συνεχίζει να κάνει... παπάδες στα playoffs, όντας ο απόλυτος ηγέτης των Τζαζ και το Gazzetta γράφει για τον παίκτη που οραματίζεται να φτάσει εκεί που δεν μπόρεσαν οι θρύλοι Στόκτον-Μαλόουν.

Οι Τζαζ έδειξαν τα δόντια τους από το πρώτο ματς της σειράς με τους Κλίπερς. Παρόλο που δέχθηκαν 60 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με αποτέλεσμα να βρεθούν στο -13, επέστρεψαν και έφτασαν στο 112-109, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να τρελαίνει ξανά κόσμο.

Στα 37 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ σημείωσε 45 πόντους έχοντας 10/15 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη, δείχνοντας ξανά πως δεν φοβάται στα δύσκολα.

Το Gazzetta γράφει για τον «Spida», την αράχνη των Τζαζ που έχει ένα μεγάλο όνειρο, τον «θρόνο» του ΝΒΑ.

Aπό πέρυσι, καταλάβαμε όλοι πως ο Μίτσελ όταν βλέπει playoffs αφηνιάζει. Πέρυσι στην επική σειρά με τους Νάγκετς είχε 36.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ. Mάλιστα είχε βάλει 57 στο Game 1 και 51 πόντους στο 4ο παιχνίδι της σειράς σε ένα απίθανο show.

Φέτος είχε 28.5 πόντους, 5.8 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 40% κόντρα στο Μέμφις, ενώ τους Κλίπερς τους κέρασε 45άρα χθες, δείχνοντας αγριεμένος για τη συνέχεια.

Ο «Spida» μέτρησε έτσι την τέταρτη 40άρα του στα playoffs και ισοφάρισε τον Καρλ Μαλόουν για τις περισότερες στην ιστορία των Τζαζ. Μέχρι στιγμής έχει παίξει 28 ματς στα playoffs για τη Γιούταν, ενώ ο «Mailman» έφτασε τις 4 40άρες στην postseason μετά από 149 ματς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην «Vivint Smart Home Arena» του Σολτ Λέικ Σίτι, η κάμερα «έπιασε» τον Ντουέιν Ουέιντ να «κοουτσάρει και να δίνει συμβουλές στον Ντόνοβαν Μίτσελ!

Ο ηγέτης της Γιούτα στάθηκε σε αυτό και μίλησε για τον θρύλο των Χιτ και νυν συνιδιοκτήτη των Τζαζ: «Είναι σπουδαίο να έχω κάποιον τον οποίο να αποκαλώ αδερφό μου και να αποτελεί μέρος του οργανισμού» είπε αρχικά ο Μίτσελ για τον Ουέιντ και συνέχισε: «Προσπαθεί να με βοηθήσει και βρίσκει τρόπους για να βελτιώνομαι. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλη την ομάδα. Δεν είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν...»

Ο Μίτσελ είναι ένα ευαισθητοποιημένο άτομο που δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ. Παλέυει για τους συνανθρώπους του και προσπαθεί να τους βοηθά όπως μπορεί

Ο γκαρντ των Γιούτα Τζαζ έχει στόχο μέσα από τις πωλήσεις των νέων παπουτσιών του να αλλάξει ζωές και τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τα όνειρα τους. Ο Ντόνοβαν θέλει να σταθεί δίπλα σε φοιτητές του πανεπιστημίου που έπαιξε, το Λούιβιλ

Τουλάχιστον $200.000 από τις πωλήσεις του νέου παπουτσιού της Adidas, που φέρει το όνομα του Μιτσελ, θα προσφερθούν για τις σπουδές των φοιτητών. Άλλες $45 χιλιάδες θα δοθούν στα παιδιά του δολοφονημένου από αστυνομικούς, Τζορτζ Φλόιντ. Επιπλέον ο Μίτσελ έχει υποσχεθεί σχεδόν $12 εκατομμύρια για τους μαθητές και τους καθηγητές στο Γυμνάσιο του Κονέκτικατ (ήταν μαθητής εκεί και η μητέρα του καθηγήτρια).

«Προσπαθώ να βρω τρόπους να προσφέρω πίσω, όπως μπορώ. Ξέρω ένα τσούρμο παιδιά που δεν μπορούν να φοιτήσουν, ενώ μπορούν να μπούνε στο σχολείο. Και στο τέλος εγκαταλείπουν το όνειρό τους. Δεν συμβαίνει μόνο στο Λούιβιλ, αλλά παντού.

Αλλά επειδή πήγα εκεί στο πανεπιστήμιο, είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι για εμένα. Θέλω μόνο να δώσω κάτι στα παιδιά και να τους επιτρέψω να πάνε στο κολέγιο και κυνηγήσουν τα όνειρά τους», ήταν τα λόγια του.

