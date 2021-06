Εμπίντ: Τα... όργια με τους Χοκς απείλησαν τον θρύλο Άιβερσον! (pics & vid)

O Tζοέλ Εμπίντ ήταν εκπληκτικός και στο 2ο ματς της σειράς κόντρα στους Χοκς και με τις επιδόσεις του, απείλησε τον θρύλο, Άλεν Άιβερσον.

Οι Σίξερς κατάφεραν να φέρουν τη σειρά με τους Χοκς, στο 1-1 αφού ο Τζοέλ Εμπίντ συνέχισε τα όργια του στο παρκέ. μΟ Καμερουνέζος σταρ έπαιξε για 35 λεπτά και πέτυχε 40 πόντους με 11/20 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 12/16 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 λάθη.

Στα 2 πρώτα παιχνίδια στη σειρά έχει συνολικά 79 πόντους και λίγο έλειψε να ξεπεράσει τον τεράστιο Άλεν Άιβερσον, αφού βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας στην ιστορία της ομάδας.

Ο Answer είχε πετύχει 84 πόντους στον πρώτο γύρο των playoffs του 2003 στα δύο πρώτα ματς, ενώ πέτυχε 90 στους ημιτελικούς Ανατολής του 2001 κόντρα στους Ράπτορς σε μια σειρά που έλειξε με 4-3 υπέρ της Φιλαδέλφεια.

Επιπλέον ο Εμπίντ έφτασε τα 7 ματς με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ. Στην ιστορία των Σίξερς μόνο οι Τσάμπερλεϊν, Schayes και Μπάρκλεϊ έχουν παραπάνω ματς (30-10).

Ο σταρ της Φιλαδέλφεια πάντως δεν μπόρεσε να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP που πήγε στον Γιόκιτς και έδειξε τη στεναχώρια του, λέγοντας πως ήταν απογοητευτικό που δεν βγήκε MVP.

Και κουβαλά έναν τραυματισμό από τη σειρά με τους Ουίζαρντς, αλλά παρόλα αυτά σφίγγει τα δόντια και αγωνίζεται κανονικά για να βοηθήσει τους Σίξερς.

