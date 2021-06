Ο Μαλόουν αποθέωσε τον Γιόκιτς με μπλούζα με το κράξιμο που έχει ακούσει! (pic)

Ο Μαλόουν βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να στηρίξει τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος είναι ο MVP της λίγκας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έφτασε να είναι ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ, με την πορεία του να είναι ονειρική σχεδόν. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, ακούγοντας πάρα πολλά για το βάρος του, την ικανότητα του και το κορμί του. Εκείνος από τον δεύτερο γύρο του ντραφτ, δούλεψε πάρα πολύ, άλλαξε τα δεδομένα και έφτασε μέχρι την κορυφή.

Πλέον, μπορεί να νιώθει καλά με ό,τι έχει καταφέρει και κυρίως με τον τρόπο που το έχει καταφέρει. O προπονητής των Νάγκετς, Μάικλ Μαλόουν, βγήκε στην συνέντευξη με σκοπό να αποθεώσει τον παίκτη του και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο.

Φόρεσε μια μπλούζα στην οποία η μπροστινή μεριά γράφει όλα τα αρνητικά του παίκτη του, όλα όσα έχουν ακουστεί για εκείνον, ενώ στην πίσω πλευρά απαντάει σε όλους αυτούς, ότι αυτά που έχουν ειπωθεί είναι αστεία, αφού ο παίκτης του είναι ο MVP.

Denver Coach Michael Malone was rocking this Jokic MVP shirt in his presser tonight 🔥



(via @HarrisonWind, @BKDenverSports) pic.twitter.com/wS6ShxM9MR