Γιόκιτς: Ετοιμάζεται για να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει μπροστά του μια max επέκταση συμβολαίου, η οποία θα τον φέρει πρώτο στην λίστα ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης όλων των εποχών.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο φετινός MVP του ΝΒΑ και το ταξίδι του είναι μοναδικό. Από τον δεύτερο γύρο του ντραφτ, έφτασε μέχρι την κορυφή και το έκανε με τον δικό του κόπο και την δική του προσπάθεια. Δεν έχασε παιχνίδι, ήταν πάντα εκεί και πάντα στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Γιόκιτς έχει μπροστά του να καρπωθεί τα καλά από όλο αυτό και φυσικά να γίνει και οικονομικά πλουσιότερος. Ή την σεζόν 2022 ή το 2023 μπορεί να υπογράψει supermax επέκταση του συμβολαίου του, η οποία θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έκανε το ίδιο πέρυσι.

Μετά το MVP του δίνεται αυτή η δυνατότητα με συμβόλαιο 5 χρόνων και ύψους 246 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και μάλλον αυτά τα ρεκόρ θα τα βλέπουμε να σπάνε αρκετά συχνά στο μέλλον.

With his MVP honor Nikola Jokic will be eligible to sign a supermax extension (35%) after the 2021-22 season, projected at:



5 yrs, $246,797,250

(based on $121.5M cap)



2023-24: $42,551,250

2024-25: $45,955,350

2025-26: $49,359,450

2026-27: $52,763,550

2027-28: $56,167,650