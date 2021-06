Ρόουζ και Εμπίντ είχαν τις ίδιες MVP ψήφους και κανείς δεν το πιστεύει! (pics)

Μία ψήφος στον Ρόουζ, για τον τίτλο του MVP, έχει αναστατώσει το ΝΒΑ, με την σύγκριση με τον Εμπίντ να είναι αναπόφευκτη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο MVP της κανονικής διάρκειας, με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας να βγαίνουν στην δημοσιότητα και να προκαλούν αντιδράσεις. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τον μεγάλο νικητή, αλλά για το τι έγινε κάτω από αυτόν.

Η μάχη δόθηκε με τον Εμπίντ και τον Κάρι, με την τριάδα να μοιράζεται τις περισσότερες ψήφους. Όλα καλά μέχρι εδώ στην ιστορία. Μια ψήφος, όμως, στον Ρόουζ ήρθε για να ταράξει τα νερά. Ο Ντέρικ Ρόουζ πήρε μια ψήφο, που ισοδυναμεί σε 10 βαθμούς, για να είναι MVP. Το περίεργο είναι ότι μια ψήφο πήρε και ο Εμπίντ. Μπορεί να πήρε πολλές περισσότερες στις άλλες θέσεις, αλλά πήρε μια για MVP. Αυτό προξένησε πάρα πολλές απορίες με τους περισσότερους να διαφωνούν.

Οι ψήφοι για τον κορυφαίο μοιράστηκαν με 91 να παίρνει ο Γιόκιτς, 1 ο Εμπίντ, 5 ο Κάρι, 1 ο Αντετοκούνμπο, 2 ο Κρις Πολ και 1 ο Ντέρικ Ρόουζ. Και όσο για τους άλλους γίνεται κατανοητό, για τον Ρόουζ αντέδρασε κόσμος.

Ο παίκτης μετακόμισε στην Νέα Υόρκη στην μέση της σεζόν και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει μέχρι τα playoffs, αλλά είναι δύσκολο κάποιος να πιστεύει ότι άξιζε να είναι MVP της σεζόν. Έτσι αυτή η ψήφος έχει δημιουργήσει μια μερική αναστάτωση, με τον Εμπίντ να είναι εκείνος που μπορεί να μοιάζει πιο αδικημένος από την ψηφοφορία.

Derrick Rose got the same amount of 1st place votes as Joel Embiid?! #HereTheyCome pic.twitter.com/0S2rqTtNpr June 8, 2021

Derrick Rose got as many first-place votes as Giannis and Embiid. https://t.co/pbLt9V4n05 — Tom Fornelli (@TomFornelli) June 8, 2021

Derrick Rose got more 1st place MVP votes than:



Luka Doncic

Damian Lillard

Kawhi Leonard

LeBron James

James Harden

Julius Randle



Whoever voted for Derrick Rose should never be able to vote again. pic.twitter.com/ZmfVXOBUDH — StatMuse (@statmuse) June 8, 2021

Jokic wins, Embiid 2nd, Curry 3rd.



Derrick Rose got an MVP first-place vote. League source tells AP it was not from media; it was the consensus fan vote.



And LeBron James' streak continues: 18 years with at least one MVP vote. June 8, 2021