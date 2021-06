Νοβίτσκι για Ντόντσιτς: «Με έχει ξεπεράσει!» (vid)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι όχι μόνο έβγαλε το καπέλο στον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά... υποκλίθηκε στον Σλοβένο λέγοντας ότι είναι καλύτερος από εκείνον!

Ο Γερμανός σούπερ σταρ που έχει το δικό του legacy στο Ντάλας αποθέωσε τον Λούκα Ντόντσιτς λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην ιστορία των Μάβερικς!

«Δεν χρειάζεται τη συμβουλή μου» είπε αρχικά στο «ΤΜΖ» ο Ντιρκ Νοβίτσκι και συνέχισε: «Είναι ο καλύτερος παίκτης ever των Μάβερικς, με έχει ξεπεράσει. Παίζει απίστευτα».

Ο Νοβίτσκι μέτρησε στην καριέρα του 1.522 ματς με τη φανέλα των Μάβερικς έχοντας κατά μέσο όρο 20,7 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, ενώ είχε οδηγήσει το Ντάλας και στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος!

Dirk Nowitzki says Luka Doncic “already has” surpassed him as the greatest Dallas Maverick ever.



Amazing that we got to see Dirk & Luka play together in Dirk’s last year



Agree or disagree? pic.twitter.com/cwNlFwvgcL