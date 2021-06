Η Γιούτα «ρόλαρε» και ο Ουέιντ το πανηγύριζε με την ψυχή του! (vids)

Την ώρα που η Γιούτα Τζαζ έκανε την μεγάλη αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τους Κλίπερς, ο Ντουέιν Ουέιντ το... πανηγύριζε έξαλλα!

Ο «Flash» αποτελεί εδώ και μερικές εβδομάδες μέτοχο της Γιούτα και έχει κάθε λόγο για να υποστηρίζει την ομάδα από το Σολτ Λέικ Σίτι!

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού με τους Κλίπερς, ο «Flash» δεν μπορούσε να... συγκρατήσει τη χαρά του για το «ρολάρισμα» της Τζαζ στο δεύτερο μισό του αγώνα!

Μάλιστα ύστερα από ένα τρίποντο του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με το οποίο η Τζαζ πήρε διαφορά 10 πόντων στα μέσα της τελευταίας περιόδου, άρχισε να... χοροπηδάει από τη χαρά του σαν ήταν ακόμη ενεργός παίκτης!

Για του λόγου το αληθές...

Bojan for 3.. This building is LOUD



Jazz up 10 midway through 4Q#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/KpnnVfMtTG