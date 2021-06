Ντόντσιτς: Ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με επέκταση 200 εκ. δολαρίων! (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την υπογραφή της μεγαλύτερης επέκτασης από ρούκι παίκτη.

Μπορεί οι Μάβερικς να έφτασαν μόλις μέχρι τον πρώτο γύρο των playoffs, αλλά το χρωστάνε όλο στον Λούκα Ντόντσιτς. Ο νεαρός Σλοβένος ήταν απίθανος, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φυσικά είναι ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του.

Από τότε που τον επέλεξαν οι Μάβερικς στο Νο.3 του ντραφτ, βλέπουν το ταλέντο του να λάμπει και τις ηγετικές του ικανότητες να δημιουργούνται κάθε χρόνο και περισσότερο. Φέτος, οδήγησε την ομάδα του μέχρι το Game 7 της σειράς με τους Κλίπερς, αλλά εκεί έδειξε μόνος. Τέλειωσε την σεζόν με 27,7 πόντους, 8,6 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Πλέον, έχουν την ευκαιρία να βάλουν δίπλα του τα κατάλληλα κομμάτια και να αλλάξουν την μοίρα της ομάδας τους, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να «δέσουν» τον μικρό τους μάγο.

Φαίνεται πως αυτό θα γίνει, με τον Λούκα Ντόντσιτς να γράφει ιστορία και για ακόμα μια φορά να πηγαίνει ένα βήμα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Στον Λούκα θα προταθεί επέκταση του ρούκι συμβολαίου του με 200+ εκατομμύρια δολάρια και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο νεαρός ρωτήθηκε για το τι πρόκειται να γίνει με το μέλλον του και φυσικά παραδέχτηκε ότι θα τον βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμα στο Ντάλας.

Luka is in position to become the first player to sign a $200M+ rookie max extension. https://t.co/eJ2gE5IweF