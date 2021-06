ΝΒΑ: Προπονητής της σεζόν ο Θίμποντο (pics)

Ο Τομ Θίμποντο έκανε εξαιρετική δουλειά στους Νικς, τους έβαλε playoffs και αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν.

Οι Νικς αγνοούσαν τα playoffs από το 2013 και κάθε σεζόν προβλημάτιζαν με την εμφάνιση τους.

Όλα αυτά μέχρι να έρθει ο Τομ Θίμποντο. Ο «Thibs» τους έκανε πιο μαχητικούς, πιο σκληρούς και τους έμαθε επιτέλους να παίζουν άμυνα, αφού είναι λάτρης του τομέα αυτού.

Η Νέα Υόρκη έκανε και πάλι χαρούμενους τους φιλάθλους της, αφού τερμάτισε τέταρτη στη regular season και μπήκε στα playoffs.

Το ΝΒΑ είδε τη συνεισφορά του έμπειρου προπονητή στην... μεταμόρφωση των Νικς και έτσι του έδωσε το βραβείο του κορυφαίου head coach της σεζόν για τα όσα κατάφερε. Έτσι έγινε ο τρίτος προπονητής στην ιστορία της ομάδας με το συγκεκριμένο βραβείο μετά τους Ρεντ Χόλζμαν (1970) και Πατ Ράιλι (1993).

Οι βάσεις μπήκαν φέτος από τον Θίμποντο και στην ομάδα του «Μεγάλου Μήλου» ονειρεύονται ακόμα σπουδαιότερα πράγματα στο μέλλον για τον Ραντλ και την παρέα του.

What a season.



Congratulations to our leader, Tom Thibodeau, on being named the 2020-21 NBA Coach of the Year. pic.twitter.com/aXHXku4t2i