Μπουντενχόλζερ: «Ο Γιάννης ποτέ δεν θέλει να βγαίνει από το ματς»!

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ κλήθηκε να σχολιάσει τον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των υπόλοιπων σταρ των Μπακς συγκριτικά με τις αντίστοιχες επιδόσεις των Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έμεινε στο παρκέ 45' κόντρα στους Μπακς, ο Κέβιν Ντουράντ 40' και οι Νετς έκαναν εύκολα το 1-0 στην ημιτελική σειρά με το Μιλγουόκι, παρά το γεγονός ότι ο Τζέιμς Χάρντεν αποχώρησε τραυματίας έπειτα από 43".

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double - double με 34 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 35' συμμετοχής και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ανέφερε μετά την ήττα από τους Νετς με 115-107:

«Νομίζω πως οι παίκτες μας έδωσαν τα πάντα... Όλοι θέλουν να παίζουν 48'. Επομένως, πρέπει να τους κρατήσουμε ανταγωνιστικούς, να τους κρατήσουμε σε θέση ώστε να μπορούν να εκτελούν. Ο Γιάννης ποτέ δεν θέλει να βγαίνει από το ματς, ο Κρις, ο Τζρου... Όμως έχουμε μια ομάδα με βάθος πάγκου και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι. Πρέπει να τους κρατάμε φρέσκους».

Εξάλλου ο Ντρέιμοντ Γκριν σχολίασε το Game 1, εξηγώντας πως οι Μπακς πρέπει να βρουν παίκτες για να κερδίσουν, πέραν του Γιάννη.

Asked Mike Budenholzer, whether or not seeing Kevin Durant/Kyrie Irving on pace to play 40-plus minutes has any impact on what he does with Giannis and his stars.



(Antetokounmpo would have played 38, if he went the whole way. Durant 41, Irving 46.)



His response: pic.twitter.com/MD9HdUFkRT