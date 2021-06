Ντρέιμοντ Γκριν σε Μπακς: «Είστε τόσο προβλέψιμοι»! (pics)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έδωσε τις συμβουλές του στους Μπακς αν θέλουν να έχουν τύχη στην ημιτελική σειρά της Ανατολής με τους Νετς.

Το δίδυμο των Κέβιν Ντουράντ – Καϊρί Ίρβινγκ έκανε σπουδαία δουλειά στη νίκη των Νετς επί των Μπακς με 115-107, σφραγίζοντας το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Ανατολής, μολονότι ο Τζέιμς Χάρντεν αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στον δεξιό μηρό πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο Barclays Center. Εκεί όπου οι Νετς μετρούσαν τα δευτερόλεπτα που χρειάζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να εκτελέσει τις βολές!

Ο Greek Freak πέτυχε μεν 34 πόντους όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τα «Ελάφια» και ο Ντρέιμοντ Γκριν σχολίασε μέσω Twitter το Game 1, δίνοντας τις συμβουλές του στην ομάδα του Μάικ Μπουντενχόλζερ. ««Αν οι Μπακς θέλουν να κερδίσουν την σειρά, πρέπει να αποφύγουν το πιν εν ρολ με τον Γιάννη χειριστή. Είναι τόσο προβλέψιμο για μία σειρά 7 αγώνων κόντρα σε μία ομάδα ισάξια ή και καλύτερη. Δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στο να του δίνουν θέσεις στο παρκέ. Δεν είναι ίδιο το παιχνίδι στα playoffs.

Πρέπει να βρουν παίκτες για να κερδίσουν, πέραν του Γιάννη. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να σε κερδίσει εκείνος. Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν δείξει ότι μπορούν. Είναι διαφορετικό τώρα το παιχνίδι».

If the bucks want to win this series, they have to go away from the Giannis pick and roll as the handler. It’s too predictable in a SEVEN game series against a team with equal or more talent. — Draymond Green (@Money23Green) June 6, 2021

They have not done a good job putting him in positions to be successful in the playoffs. It is NOT the same game. — Draymond Green (@Money23Green) June 6, 2021