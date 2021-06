Οι Λέικερς έδιωξαν 4 παίκτες για να αναβαθμιστούν, αποκλείστηκαν και εκείνοι συνεχίζουν! (pic)

Οι Λέικερς έδιωξαν 4 παίκτες, για να αναβαθμιστούν, αλλά εκείνοι αποκλείστηκαν και οι παίκτες αυτοί συνεχίζουν.

Η κακή σεζόν των Λέικερς, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κύμα κριτικής στα σόσιαλ μίντια και τους οπαδούς. Πέρυσι πήραν το πρωτάθλημα, επέστρεψαν στην κορυφή, ήθελαν να κάνουν το ίδιο και φέτος, αλλά δεν το πέτυχαν.

Μάλιστα έδιωξαν 4 παίκτες, για να πάρουν καλύτερους και να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, για να πετύχουν και όλο αυτό κατέληξε σε μια μεγάλη αποτυχία. Ρόντο, Χάουαρντ, ΜακΓκι και Γκριν άλλαξαν φανέλα, γιατί οι Λέικερς ήθελαν να φέρουν καλύτερους παίκτες στην θέση τους.

Το αποτέλεσμα είναι η ομάδα του Λος Άντζελες να έχει ήδη αποκλειστεί και να μην μοιάζει καν ανταγωνιστική, ενώ και οι 4 αυτοί παίκτες να συνεχίζουν. Ο Ρόντο με τους Κλίπερς, ο Χάουαρντ και ο Γκριν με τους Σίξερς και ο ΜακΓκι με τους Νάγκετς.

The Lakers parted ways with Dwight Howard, Rajon Rondo, JaVale McGee, and Danny Green in search of “upgrades”.



All four of those guys are still in the playoffs. The Lakers are not. pic.twitter.com/f349l9Ulrr