Σέλτικς: Ο Κιντ περνάει από συνέντευξη για head coach!

Οι Σέλτικς βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή και ο Τζέισον Κιντ θα περάσει από συνέντευξη για τη θέση του head coach έπειτα από τον προβιβασμό του Μπραντ Στίβενς σε θέση προέδρου.

Οι εξελίξεις στους Σέλτικς μετά από τον αποκλεισμό στον α' γύρο των playoffs από τους Νετς είναι ραγδαίες. Η απογοητευτική σεζόν ολοκληρώθηκε με τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μπρούκλιν και ο Ντάνι Έιντζ αποχώρησε από τη θέση του προέδρου, δίνοντας τη θέση του στον Μπραντ Στίβενς!

Τον μέχρι πρότινος head coach των Σέλτικς που έχει πλέον αναβαθμισμένο ρόλο, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων να βρει τον... αντικαταστάτη του στην άκρη του πάγκου! Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο Τζέισον Κιντ θα περάσει από συνέντευξη για τη θέση.

Ο βετεράνος γκαρντ εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στους Νετς (2013-14) και τους Μπακς (2014-18) όπου συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ από το 2019 εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή στους Λέικερς.

Jason Kidd is expected to interview for the Celtics' head coach position, per @ChrisBHaynes



Kidd is also expected to be a "top target" for the Blazers job if Terry Stotts is let go pic.twitter.com/I159jIGknN