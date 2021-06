Έπρεπε να περάσουν 11 χρόνια για να δούμε Τελικούς χωρίς ΛεΜπρον και Κάρι! (pics)

Έπρεπε να περάσουν 11 ολόκληρα χρόνια, για να δούμε Τελικούς του ΝΒΑ χωρίς έναν εκ τους ΛεΜπρον και Κάρι.

Οι περσινοί πρωταθλητές Λέικερς, δεν θα προχωρήσουν για να διεκδικήσουν ξανά τον τίτλο, αφού αποκλείστηκαν από τους Σανς. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι η πρώτη φορά που χάνει σειρά από τον πρώτο γύρο και σε αυτό ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο να προστεθεί.

Έχουμε να παρακολουθήσουμε Τελικούς του ΝΒΑ χωρίς τον ΛεΜπρον ή τον Κάρι, τα τελευταία 11 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2010. Οι δύο απόλυτοι σταρ κυριάρχησαν με τις ομάδες τους, την τελευταία 10ετία και η απώλεια τους, είναι κάτι που σίγουρα ξενίζει.

Έστω και αν έχουν λίγα χρόνια διαφορά, έχουν καταφέρει να είναι τα δύο πρόσωπα που ξεχωρίζουν, ειδικά εκεί που μετράει και το να πηγαίνουν και οι δύο σπίτι τους, μας δείχνει πως σταδιακά οι εποχές αλλάζουν.

It's been a LONG time since both LeBron and Stephen Curry missed the Finals. pic.twitter.com/1z2fFz03LI