Ο Καμ Τζόνσον των Μπρούκλιν Νετς είναι ένα ακόμη όνομα που προστίθεται στη λίστα των ΗΠΑ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν και την Ελλάδα.

Ο καιρός για την έναρξη προετοιμασίας των Εθνικών ομάδων πλησιάζει και η συζήτηση γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι ΗΠΑ είναι ανάμεσα στους αντιπάλους που θα συναντίσει η Ελλάδα στη φάση των ομίλων και τα ονόματα που θα τη συνθέσουν συνεχώς αποκαλύπτονται.

Η νέα πληροφορία που μεταφέρεται μέσω ESPN και Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, μιλά για τον Καμ Τζόνσον. Ο άσσος των Μπρούκλιν Νετς είναι ο επόμενος που «δεσμεύτηκε» να είναι παρών στην προσπάθεια της ομάδας του και θα σταθεί δίπλα στον... δίδυμό του, Μικάλ Μπρίτζες.

Με τον Κέσλερ να είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη πέραν του Τζόνσον, οι παίκτες των ΗΠΑ είναι οι εξής: Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα), Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς), Πόρτις (Μπακς), Μάικαλ Μπρίτζες (Νετς), Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Πέισερς), Όστιν Ριβς (Λέικερς), Τζάρεν Τζάκσον (Γκρίζλις), Γουόλτερ Κέσλερ (Τζαζ), Καμ Τζόνσον (Νετς).

Brooklyn Nets F Cam Johnson has committed to play for Team USA's FIBA World Cup team this summer in the Philippines, sources tell ESPN. He’ll join Nets teammate Mikal Bridges on USA Basketball’s developing plans for a 12-man roster.