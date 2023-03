Ο Όστιν Ριβς μπορεί να γίνει ο νατουραλιζέ της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Όστιν Ριβς έχει αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, δεν αποκλείεται να ενισχύσει τη «νασιονάλμανσαφτ» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο ως νατουραλιζέ.

Οι Λέικερς διεκδικούν τη συμμετοχή στο Play-In και ο Όστιν Ριβς κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας 17.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ μ.ό. τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του γερμανικού SPOX, ο 24χρονος σούτινγκ γκαρντ των Καλιφορνέζων μπορεί να είναι ο νατουραλιζέ της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντί του Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ. Ο Ριβς απέκτησε πέρσι το γερμανικό διαβατήριο αφού η γιαγιά του είναι Γερμανίδα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο μάλιστα δήλωσε στην BILD πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο: «Με ενδιαφέρει πολύ! Μίλησα ήδη με τον Ντένις Σρέντερ για αυτή την προοπτική. Πέρσι μάλιστα είχα σχετική κουβέντα με τον προπονητή της Εθνικής, Γκόρντον Χέρμπερτ».



Austin Reaves could join team Germany for the 2023 FIBA World Cup 👀🇩🇪 pic.twitter.com/T7JvI0cDB5