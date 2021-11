Προκριματικά Παγκοσμίου: Ο πιο... ξεκαρδιστικός τρόπος για να σκουπίσεις το παρκέ (vid)

Σε μία αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 είδαμε και τον πιο... ξεκαρδιστικό τρόπο να σκουπίσεις το παρκέ.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 συνεχίζονται και πέρα από το μπασκετικό κομμάτι προσφέρεται θέαμα και σε άλλες... πτυχές που αφορούν το παρκέ.

Στον αγώνα ανάμεσα στο Πράσινο Ακρωτήρι και την Νιγηρία, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν τελικά με 79-71, την παράσταση έκλεψε ένας «απρόσμενος» πρωταγωνιστής.

Λίγο πριν την λήξη και ενώ έπρεπε να εκτελεστούν βολές, ο άνθρωπος που σκουπίζει το παρκέ έδωσε μία τρομερή παράσταση μετατρέποντας τα μαλλιά του σε... σφουγγαρίστρα και επιστρέφοντας στη θέση του κάνοντας... βαρελάκια.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

📢 Permission required to shoot free throws:



Referee ❌

Mop guy ✅



The legend is back! 😂#FIBAWC | #WinForAll pic.twitter.com/HvGFNyw6qB