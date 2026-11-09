Η Καρσίγιακα επέστρεψε από το -10 στην τελευταία περίοδο και πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας, η οποία μετά το ματς κατήγγειλε τη συμπεριφορά του προέδρου των γηπεδούχων.

Η Καρσίγιακα πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας, επικρατώντας με 84-83 στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Μπεσίκτας υποχώρησε στο 3-4 και πλέον βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης, ενώ ο Λόνι Γουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ο Ισμαέλ Ελ Αμίν ηγήθηκε επιθετικά της Καρσίγιακα με 15 πόντους, ενώ ο Μαρκέλ Σταρκς πρόσθεσε άλλους 13.

Η αναμέτρηση, πάντως, είχε και συνέχεια εκτός παρκέ, καθώς η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στράφηκε κατά του προέδρου της Καρσίγιακα. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε λόγο για προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά του ισχυρού άνδρα των γηπεδούχων, τόσο απέναντι στον πάγκο της όσο και προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ανδρικής Ομάδας Μπάσκετ μας για την 7η αγωνιστική περίοδο εναντίον της Καρσίγιακα στο πλαίσιο της Super League, γίναμε μάρτυρες εξαιρετικά άσχημης και απαράδεκτης συμπεριφοράς, η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη για έναν πρόεδρο συλλόγου.

Πρώτα απ ‘όλα, συγχαίρουμε την Καρσίγιακα για τη νίκη της. Ωστόσο, ο σεβασμός μας για το αποτέλεσμα στο γήπεδο δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουμε σιωπηλοί για την ντροπή που σημειώθηκε.

Η προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά του προέδρου Καρσίγιακα και του συνοδού στελέχους προς τον πάγκο μας και τους διαιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά μετά το τρίποντο του παίκτη μας, Μπιρσέν, έφτασε σε απαράδεκτο επίπεδο με σοβαρές προσβολές προς τον παίκτη μας και την οικογένειά του.

Η προεδρία ενός αθλητικού συλλόγου δεν είναι μια θέση που μπορεί να ανεχθεί τέτοια χουλιγκανική συμπεριφορά στις κερκίδες.

Καλούμε την Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ να διερευνήσει αυτές τις επαίσχυντες συμπεριφορές και να κινήσει τις απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες.

Η Μπεσίκτας σέβεται κάθε αποτέλεσμα στο γήπεδο, αλλά δεν θα παραμείνει σιωπηλή για τυχόν προσβολές που απευθύνονται στους αθλητές και τους υπαλλήλους του. Θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία και θα ενημερώνουμε με σεβασμό το κοινό».