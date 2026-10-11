Μπεσίκτας: Υπέστη συντριβή στην έδρα της Τουρκ Τέλεκομ
Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η πορεία της Μπεσίκτας στο εγχώριο πρωτάθλημα συγκριτικά με τη EuroLeague. Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς συνετρίβη στην έδρα της Τουρκ Τέλεκομ, που έχει 3/3, με 88-63 και έχει δύο αρνητικά αποτελέσματα σε σύνολο τριών αγώνων στην Τουρκία.
Οι φιλοξενούμενοι, που πέρασαν από την έδρα της Μπασκόνια και έχουν 2-2 στην Ευρώπη, δεν ήταν σε κανένα σημείο του σημερινού ματς ανταγωνιστικοί και το εύρος της διαφοράς είναι άκρως αντιπροσωπευτικό. Για τους γηπεδούχους, σε τρομερή ημέρα βρέθηκαν οι Χάρντινγκ (21 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάνκστον (14 πόντους, 2 ριμπάουντ), Οζντεμίρογλου (14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Τριφούνοβιτς (14 πόντους, 1 ριμπάουντ). Ο πρώην ερυθρόλευκος, Σακίλ ΜακΚίσικ, ήταν θετικότατος με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Στην αντίπερα όχθη, από το «ναυάγιο» της Μπεσίκτας διασώθηκε μόνο ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους με 16 πόντους και 3 ασίστ. Για τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, οι Τούρκοι θα αναμετρηθούν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (εκτός έδρας) και την Μπάγερν Μονάχου (εντός έδρας).
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 51-27, 70-46, 88-63
Τουρκ Τέλεκομ (Τσαν): Χάρντινγκ (21π.), Μπάνκστον (14π.), Οζντεμίρογλου (14π.), Τριφούνοβιτς (14π.), Μπακό (11π.), ΜακΚίσικ (10π.), Λαμπ (2π.), Τέιλορ (2π.), Μπας, Καχραμάν, Αλγιανάκ, Κοσούτ
Μπεσίκτας (Αλιμπίγεβιτς): Ντε Τζούλιους (16π.), Μόργκαν (10π.), Κορκμάζ (9π.), Ζίζιτς (9π.), Ουγκουρλού (6π.), Μπράουν (5π.), Γκάμπριελ (4π.), Νόουελ (4π.), Μπιρσέν, Ντότσον, Ουίλμπεκιν, Ακτσού
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