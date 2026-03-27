Γκριμάου: Βρήκε ομάδα στην Τουρκία και επιστρέφει στους πάγκους μετά από έναν χρόνο
Ο Ρότζερ Γκριμάου υπέγραψε έως το τέλος της σεζόν στην Μπούρσασπορ, που βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πρωταθλήματος Τουρκίας με ρεκόρ 6-17, παλεύοντας για την παραμονή.
Ο Καταλανός προπονητής βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον Απρίλιο του 2025, όταν απολύθηκε από τη Ντιναμό Βουκουρεστίου. Είχε υπογράψει τον Νοέμβριο του 2024 για τρεις σεζόν, μετά την απομάκρυνσή του από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ωστόσο η συνεργασία του με τους Ρουμάνους ολοκληρώθηκε πρόωρα.
Ο Γκριμάου θα φτάσει το Σάββατο 28/3 στη Μπούρσα και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
