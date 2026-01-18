Φενέρμπαχτσε - Τόφας 90-82: Τέταρτη διαδοχική νίκη στην Τουρκία με δημιουργό Ντε Κολό
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Τόφας με 90-82 και συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στην τουρκική λίγκα, πετυχαίνοντας την τέταρτη διαδοχική της νίκη. Με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει πέντε διψήφιους στην αναμέτρηση και πρώτο σκόρερ τον Τέιλεν Χόρτον Τάκερ με 15 πόντους αλλά και 8 ασίστ.
Ο Μετεκσάν Μπιρσέν ακολούθησε με 11 πόντους, ενώ από 10 είχαν οι Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μίκαελ Γιάντουνεν και Αρμάντο Μπακό.
Ο Νάντο Ντε Κολό που έχει μπει για τα καλά πλέον στο rotation της Φενέρμπαχτσε, σκόραρε 4 πόντους με 1/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, αλλά και 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, στα 13'37'' που αγωνίστηκε.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 45-38, 68-59, 90-82
