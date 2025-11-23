Φενέρμπαχτσε - Μπούρσασπορ 92-84: Μπόλντγουϊν και Μπιτίμ τελείωσαν τη δουλειά για την ομάδα του Σάρας
Συνέχεια με νίκη για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία δυσκολεύτηκε για μεγάλο διάστημα απέναντι στην Μπούρσασπορ, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 92-84.
Με τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έχοντας παρτενέρ τον Ονουράλ Μπιτίμ. Αμφότεροι σκόραραν από 18 πόντους, με τον δεύτερο να έχει 5/6 δίποντα και 2/4 τρίποντα, «εκτελώντας» την Μπούρσασπορ.
Ακολούθησαν διψήφιοι για τη Φενέρμπαχτσε ακόμα τρεις, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να έχει 13 πόντους και τους Μελίχ Μαχμούτογλου, Μίκα Γιάντουνεν να ακολουθούν με 11 και 10 αντίστοιχα.
Με αυτήν της τη νίκη, η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει στο κυνήγι της Μπεσίκτας, έχοντας μία νίκη λιγότερη, αφού βρίσκεται στο 8-1.
Τα δεκάλεπτα: 23-21, 41-45, 67-64, 92-84
Η κατάταξη
- Μπεσίκτας 9-0
- Φενέρμπαχτσε 8-1
- Μπαχτσεσεχίρ 8-1
- Εφές 6-3
- Γαλατασαράι 6-3
- Τόφας 5-4
- Τουρκ Τέλεκομ 5-4
- Τράμπζονσπορ 4-5
- Μερκεζεφέντι 4-5
- Εσενλέρ 4-5
- Μπούρσασπορ 3-6
- Μερσίν 3-6
- Πέτκιμ Σπορ 3-6
- Μανίσα 3-6
- Καρσίγιακα 1-8
- Μπουγιουκτσεκμετσέ 0-9
