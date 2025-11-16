Ο Ζερμέν Λοβ έκανε ό,τι μπορούσε επιθετικά, αλλά η Φενέρμπαχτσε είχε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στην Εσενλέρ, την οποία και κέρδισε με 94-80 εκτός έδρας.

Το σερί των τριών νικών της Εσενλέρ (4-4) διέκοψε η Φενέρμπαχτσε (7-1), που επικράτησε εύκολα στην εκτός έδρας δοκιμασία της με 94-80.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε εκπληκτικό ποσοστό στα τρίποντα (13/30, 43.3%) και πέντε διψήφιους. Με πρώτο σκόρερ τον Αρμάντο Μπακό που πέτυχε 15 πόντους (2/3 2π., 2/3 3π.), ενώ ακολούθησαν οι Μπόνζι Κόλσον (12π.), Γουέιντ Μπόλντγουΐν (11π.) και από 10 είχαν οι Νικολό Μέλι, Χόρτον Τάκερ.

Ο Μπόλντγουΐν, μάλιστα, ήταν και αυτός που πάσαρε, μαζί με τον Ντέβον Χολ. Οι δυο τους μοίρασαν από έξι ασίστ, με τη Φενέρ να κλείνει στις 25.

Κορυφαίος για την Εσενλέρ ήταν ένας παλιός μας γνώριμος από τη θητεία του σε Κολοσσό, ΠΑΟΚ και Περιστέρι. Ο Ζερμέν Λοβ πέτυχε 19 πόντους, μαζί με ένα ριμπάουντ και 2 ασίστ και ήταν ο καλύτερος της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 39-47, 58-73, 80-94