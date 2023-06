Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Τουρκία για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του αδερφού του, Κώστα, στη Φενέρμπαχτσε.

«Για δείτε ποιον έχουμε εδώ...», έγραψε η Φενέρμπαχτσε στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter. Και μαζί μία φωτογραφία. Ο Κώστας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί στην προπόνηση της τουρκικής ομάδας.

Giannis Antetokounmpo, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelerek takımımızın bugünkü idmanını ziyaret etti. 🙌 Great to see you here @Giannis_An34 ! 👋 pic.twitter.com/up7E2LMMuR

Η Φενέρ δίνει τη μάχη για την κατάκτηση του τουρκικού πρωταθλήματος, απέκλεισε την Τόφας με 2-0 νίκες και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη των ημιτελικών απέναντι στην Αναντολού Εφές και θα έχει στο πλευρό της έναν ξεχωριστό καλεσμένο, τον Giannis.

