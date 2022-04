Ένταση στην Πόλη, ο Μποστ έδειξε το... μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς της Φενέρ (vid)

Επεισόδιο δημιουργήθηκε μετά το τέλος του αγώνα Φενέρμπαχτσε-Γαλατασαράι, με τον Ντι Μποστ να... δείχνει στους οπαδούς των γηπεδούχων το μεσαίο δάχτυλο κατά την αποχώρησή του από το παρκέ.

Μετά την εκτός έδρας νίκη της Γαλατά στην έδρα της Φενέρ, η οποία μάλιστα ήταν και η 4η συνεχόμενη με τον Ανδρέα Πιστιόλη στην άκρη του πάγκου, υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών των φιλοξενούμενων με τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις court seats.

Η ένταση του αγώνα σε συνδυασμό με τους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων, έφερε τη λογομαχία και λίγο έλειψε να πάρει μεγαλύτερη έκταση το επεισόδιο. Αμέσως τα αντικείμενα άρχισαν να πέφτουν βροχή προς τους παίκτες της Γαλατασαράι την ώρα που έφευγαν από το παρκέ, με τον Ντι Μποστ να προχωράει σε μια άσεμνη χειρονομία δείχνοντας το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε.

Δείτε τι έγινε

The Istanbul derby finishes with Galatasaray players getting into arguments with Fenerbahce fans 😳



Things got heated when Gala players were leaving the court 🤬 pic.twitter.com/5UbvmiUi56