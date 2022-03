Χάινς για Πιστιόλη: «Από τους καλύτερους σε αυτή την δουλειά, εντός κι εκτός γηπέδου»!

Ο Κάιλ Χάινς συνεχάρη κι αποθέσωσε τον κόουτς Ανδρέα Πιστιόλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γαλατασαράι.

Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι με κάθε επισημότητα το νέο αφεντικό του πάγκου της Γαλατασαράι, με τον Κάιλ Χάινς να σπεύδει να συγχαρεί τον πρώην προπονητή του για τη νέα του δουλειά.

Ο Αμερικανός σέντερ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Συγχαρητήρια Ανδρέα Πιστιόλη! Το άξιζες. Ένας από τους καλύτερους σε αυτή την δουλειά, εντός κι εκτός γηπέδου», με τον κόουτς Πιστιόλη να του απαντά «σε ευχαριστώ Κάιλ, σημαίνει πολλά για εμένα».

Εξάλλου, ο 44χρονος τεχνικός, ο οποίος παράλληλα έγινε ο πέμπτος Έλληνας που θα εργαστεί σε πάγκο συλλόγου από τη Τουρκία, είχε νωρίτερα λάβει ανάλογες ευχές κι από τον Μάικ Τζέιμς, με τον οποίο επίσης είχε συνυπάρξει κατά το παρελθόν στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το ποστάρισμα του Κάιλ Χάινς:

Congratulations @APistiolis !!! Well deserved. One of the best in the business on and off the court!!! https://t.co/3URB8oQXpc