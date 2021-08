Από την Μπάγερν Μονάχου, στην Τουρκ Τέλεκομ ο Τζόνσον (pic)

Στο EuroCup με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Τζατζούαν Τζόνσον που είχε μείνει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου.

Έπειτα από μια σεζόν στο Μόναχο και την EuroLeague, ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ μετακομίζει στην Τουρκία και επιστρέφει στο EuroCup (μετρά 62 συμμετοχές σε 4 σεζόν), αφού υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο Τζόνσον πραγματοποίησε 38 εμφανίσεις συνολικά στην περσινή EuroLeague (σε κανονική περίοδο και playoffs) υπό τις οδηγίες του κόουτς Αντρέα Τρινκιέρι, έχοντας κατά μέσο όρο 4.3 πόντους και 2.9 ριμπάουντ ανά 14:11 λεπτά συμμετοχής.

Στον σύλλογο της Άγκυρας, ο ύψους 2.08μ. ψηλός θα είναι συμπαίκτης με τους πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Χάρισον κι Έλις, που πρόσφατα πήραν μεταγραφή στην ομάδα.

Κατά το παρελθόν, ο έμπειρος Αμερικανός είχε περάσει από τρεις ακόμη τουρκικές ομάδες (Μπεσίκτας, Νταρουσάφακα, Μπαχτσεσεχίρ), ενώ έχει θητείες και συλλόγους όπως Καντού (Ιταλία), Λοκομοτίβ Κουμπάν (Ρωσία) και Μπόστον Σέλτικς (ΝΒΑ), μεταξύ άλλων.

JaJuan Johnson Türk Telekom'da! 🔥



Ülkemizde daha önce Beşiktaş, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji formaları giyen, geçtiğimiz sezonu ise Bayern Münih'te tamamlayan Amerikalı forvet JaJuan Johnson yeni sezonda Türk Telekom'da!

Welcome to the family JaJuan Johnson 💪 pic.twitter.com/a1lsYgsTX4