Απίστευτες σκηνές σε αγώνα του λιθουανικού πρωταθλήματος μεταξύ της Σιολιάι και της Ρίτας, με φιλάθλους να βλέπουν το παιχνίδι μέσα σε... τζακούζι.

Σιολιάι και Ρίτας διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πλαίσιο του λιθουανικού πρωταθλήματος με την δεύτερη να παίρνει το «διπλό» με 79-89, όμως το απόλυτο highlight ήταν εκτός του παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εν λόγω αναμέτρησης, αφού τρεις φίλαθλοι είχαν την... πολυτέλεια να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από εξαιρετικά κοντινό σημείο και υπό συνθήκες πρωτοφανούς άνεσης.

Και αυτό γιατί, οι συγκεκριμένοι βρίσκονταν μέσα σε ένα τζακούζι (!) πίσω από τη μια μπασκέτα και παρακολούθησαν το ματς δίχως να συμβαίνει τίποτα, σε μια εικόνα που όμοιά της μάλλον δεν έχει ξαναϋπάρξει.

What is going on in Lithuanian Basketball League 😭 pic.twitter.com/kbPPXFHdUi