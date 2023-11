Ύψιστη τιμή για τον Ματσιγιάουσκας, η Ρίτας Βίλνιους απέσυρε τη φανέλα του

Η Ρίτας Βίλνιους τίμησε τον Άρβιντας Ματσιγιάουσκας με την ύψιστη τιμή που μπορεί να δοθεί σε έναν αθλητή, αποσύροντας τη φανέλα με το νο.7 που φόρεσε ο «Μάτσας».

Ο Άρβιντας Ματσιγιάουσκας, ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ που πέρασε από τα ευρωπαϊκά παρκέ, φόρεσε τη φανέλα της Ρίτας Βίλνιους την περίοδο 1999-2003.

Μαζί της κατέκτησε δυο πρωταθλήματα Λιθουανίας (2000, '02) και μέτρησε 15.3 πόντους σε 143 συμμετοχές πριν φορέσει τη φανέλα της Μπασκόνια και γίνει μέλος της All-EuroLeague First Team.

Ο Λιθουανός βετεράνος γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη διετία 2006-08 και η θητεία του στους Πειραιώτες σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στο φιλικό με τη Σκαφάτι, τιμήθηκε από τη Ρίτας Βίλνιους που απέσυρε τη φανέλα με το νο.7.

Ο «Μάτσας» είχε στο πλευρό του την οικογένειά του σε αυτή τη σπουδαία στιγμή.

Rytas Vilnius retired No. 7 jersey of Arvydas Macijauskas. He's the first player to get his jersey retired by Rytas. There will be more in the upcoming seasons. pic.twitter.com/jvyGSNyvzb