Απίθανα πράγματα από τον Φρίμαν της Νεβέζις, αφού είχε 0/13 βολές κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Λιθουανίας, αφού πήρε και το δεύτερο ματς με τη Νεβέζις με 92-86. Πάντως την παράσταση έκλεψε ο Φρίμαν των ηττημένων και όχι για καλό λόγο.

Ο παίκτης της Νεβέζις δεν μπορούσε με τίποτα να βρει στόχο από τη γραμμή των βολών και τελείωσε με 0/13. Μπορεί να έβαλε 16 πόντους, αλλά το 0/13 στις βολές δεν το αγνοείς.

A nighmare for Deshawn Freeman in Lithuania who missed ALL 13 free-throws 😨



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/mM4C0FAPv5