H Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 88-75 της Τρέντο εκτός έδρας, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague.

Η Βίρτους Μπολόνια άφησε πίσω της την ήττα από την Αναντολού Εφές και ανέκτησε την ψυχολογία της, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Τρέντο με 88-75, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σημείο καμπής της αναμέτρησης ήρθε μετά την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν εξαιρετικό ρυθμό πίσω από τα 6,75μ. και να μετατρέπουν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο, ενώ η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 24 πόντους στην τελευταία περίοδο. Ο Τρεντ Φρέιζιερ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος, έχοντας 18 πόντους με έξι τρίποντα, τέσσερα εκ των οποίων σημείωσε στην τρίτη περίοδο.

Πέρα από τον Φρέιζιερ, ο Καρ είχε 17 πόντους και τέσσερις ασίστ, ο Αλιού Ντιαρά πρόσθεσε 13 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ ο Μουχαμέτ Ρασούλ Ντιούφ μέτρησε 12 πόντους με 6/6 δίποντα. Διψήφιος ήταν και ο Ρασίντ Μπέλο με 11 πόντους. Για την Τρέντο, ο Κουίνσι Ολιβάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Την Τρίτη (17/11) στις 22.00, η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 32-39, 48-70, 75-88

Dolomiti Energia Trentino (Allenatore: Rossi Alessandro) Giocatore Pun Min SF C S T2 T2% SC T3 T3% TL TL% OR DR TR DS Stp Palle R ASS Lega OER +/- Valutazione 0 - Darius Brown 9 27 4 4 3 3/5 60% 0 0/2 0% 3/4 75% 0 2 2 0 0 4 1 4 7 0.7 -18 7 4 - Charles Brown 4 25 3 3 1 1/5 20% 0 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 1 1 5 0 4 -1 0.3 2 -1 5 - Alessandro Bertini 5 20 3 0 1 1/2 50% 0 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -9 1 6 - Leon Buratti 0 0 0 0 0 0/0 0% 0 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Cheickh Niang 10 22 1 4 2 2/5 40% 1 2/2 100% 0/2 0% 3 4 7 0 1 1 1 0 14 1.1 0 14 8 - Quincy Olivari 23 31 2 3 4 4/7 57.1% 0 4/8 50% 3/3 100% 0 6 6 0 1 2 0 5 25 1.2 0 25 10 - Toto Forray 2 8 2 1 0 0/0 0% 0 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 3 0 0 -1 0.5 -11 -1 15 - Mansour Bayo 0 3 1 0 0 0/1 0% 0 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -2 21 - Selom Mawugbe 5 25 3 6 2 2/4 50% 2 0/0 0% 1/4 25% 2 2 4 1 0 2 2 1 9 0.6 8 9 24 - Isaiah Bigelow 7 15 5 0 2 2/2 100% 0 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 -1 0.9 -7 -1 26 - Jordan Bayehe 10 24 3 2 5 5/8 62.5% 1 0/1 0% 0/0 0% 2 4 6 0 1 0 0 0 10 1.1 -29 10 68 - Patrick Hassan 0 0 0 0 0 0/0 0% 0 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Squadra 0 - - 0 0 - - - - - - - 4 3 7 - - 0 0 - 7 - - 0 TOTALI 75 200 - 27 23 20/39 51.3% 4 8/23 34.8% 11/17 64.7% 13 24 37 2 4 18 5 15 68 0.8 0 -