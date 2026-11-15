Τρέντο - Βίρτους Μπολόνια 75-88: Ξέσπασε πριν τον Παναθηναϊκό
Η Βίρτους Μπολόνια άφησε πίσω της την ήττα από την Αναντολού Εφές και ανέκτησε την ψυχολογία της, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Τρέντο με 88-75, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.
Το σημείο καμπής της αναμέτρησης ήρθε μετά την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν εξαιρετικό ρυθμό πίσω από τα 6,75μ. και να μετατρέπουν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο, ενώ η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 24 πόντους στην τελευταία περίοδο. Ο Τρεντ Φρέιζιερ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος, έχοντας 18 πόντους με έξι τρίποντα, τέσσερα εκ των οποίων σημείωσε στην τρίτη περίοδο.
Πέρα από τον Φρέιζιερ, ο Καρ είχε 17 πόντους και τέσσερις ασίστ, ο Αλιού Ντιαρά πρόσθεσε 13 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ ο Μουχαμέτ Ρασούλ Ντιούφ μέτρησε 12 πόντους με 6/6 δίποντα. Διψήφιος ήταν και ο Ρασίντ Μπέλο με 11 πόντους. Για την Τρέντο, ο Κουίνσι Ολιβάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.
Την Τρίτη (17/11) στις 22.00, η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 13-24, 32-39, 48-70, 75-88
|Dolomiti Energia Trentino (Allenatore: Rossi Alessandro)
|Giocatore
|Pun
|Min
|SF
|C
|S
|T2
|T2%
|SC
|T3
|T3%
|TL
|TL%
|OR
|DR
|TR
|DS
|Stp
|Palle
|R
|ASS
|Lega
|OER
|+/-
|Valutazione
|0 - Darius Brown
|9
|27
|4
|4
|3
|3/5
|60%
|0
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|4
|7
|0.7
|-18
|7
|4 - Charles Brown
|4
|25
|3
|3
|1
|1/5
|20%
|0
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|5
|0
|4
|-1
|0.3
|2
|-1
|5 - Alessandro Bertini
|5
|20
|3
|0
|1
|1/2
|50%
|0
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|-9
|1
|6 - Leon Buratti
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0%
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7 - Cheickh Niang
|10
|22
|1
|4
|2
|2/5
|40%
|1
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|3
|4
|7
|0
|1
|1
|1
|0
|14
|1.1
|0
|14
|8 - Quincy Olivari
|23
|31
|2
|3
|4
|4/7
|57.1%
|0
|4/8
|50%
|3/3
|100%
|0
|6
|6
|0
|1
|2
|0
|5
|25
|1.2
|0
|25
|10 - Toto Forray
|2
|8
|2
|1
|0
|0/0
|0%
|0
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|0
|-1
|0.5
|-11
|-1
|15 - Mansour Bayo
|0
|3
|1
|0
|0
|0/1
|0%
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|-1
|-2
|21 - Selom Mawugbe
|5
|25
|3
|6
|2
|2/4
|50%
|2
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|2
|2
|4
|1
|0
|2
|2
|1
|9
|0.6
|8
|9
|24 - Isaiah Bigelow
|7
|15
|5
|0
|2
|2/2
|100%
|0
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|0.9
|-7
|-1
|26 - Jordan Bayehe
|10
|24
|3
|2
|5
|5/8
|62.5%
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|10
|1.1
|-29
|10
|68 - Patrick Hassan
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0%
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Squadra
|0
|-
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|7
|-
|-
|0
|0
|-
|7
|-
|-
|0
|TOTALI
|75
|200
|-
|27
|23
|20/39
|51.3%
|4
|8/23
|34.8%
|11/17
|64.7%
|13
|24
|37
|2
|4
|18
|5
|15
|68
|0.8
|0
|-
|Virtus Costa Bologna (Allenatore: Mumbru Alex)
|Giocatore
|Pun
|Min
|SF
|C
|S
|T2
|T2%
|SC
|T3
|T3%
|TL
|TL%
|OR
|DR
|TR
|DS
|Stp
|Palle
|R
|ASS
|Lega
|OER
|+/-
|Valutazione
|0 - Rasheed Bello
|11
|19
|2
|4
|1
|1/2
|50%
|0
|2/6
|33.3%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|0
|0
|2
|2
|2
|13
|0.9
|7
|13
|1 - Trent Frazier
|18
|21
|1
|1
|0
|4/10
|40%
|0
|6/10
|60%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|14
|1.3
|13
|14
|2 - Marcus Carr
|17
|23
|2
|5
|4
|4/5
|80%
|0
|2/5
|40%
|3/5
|60%
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|1
|4
|18
|1.2
|6
|18
|8 - Wendell Moore
|8
|19
|2
|2
|4
|4/10
|40%
|1
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|0.6
|6
|-1
|9 - Kessler Edwards
|0
|23
|2
|2
|0
|0/0
|0%
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|0
|1
|0
|3
|8
|0
|13
|8
|11 - Tommaso Baldasso
|9
|16
|1
|2
|1
|1/2
|50%
|0
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|13
|1.3
|10
|13
|13 - Matteo Baiocchi
|0
|6
|3
|0
|0
|0/0
|0%
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|-14
|-2
|15 - Marco Milazzo
|0
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0%
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|23 - Daniel Hackett
|0
|13
|0
|1
|0
|0/1
|0%
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|12
|2
|24 - Francesco Ferrari
|0
|22
|3
|0
|0
|0/3
|0%
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|0
|2
|0
|2
|-3
|0
|-6
|-3
|31 - Aliou Diarra
|13
|21
|4
|4
|4
|4/6
|66.7%
|3
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|1
|3
|4
|2
|0
|2
|1
|0
|15
|1.2
|-8
|15
|35 - Mouhamet Rassoul Diouf
|12
|16
|3
|6
|6
|6/6
|100%
|1
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|2
|0
|18
|1.5
|28
|18
|Squadra
|0
|-
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|2
|5
|-
|-
|1
|0
|-
|4
|-
|-
|0
|TOTALI
|88
|200
|-
|27
|20
|23/39
|51.3%
|5
|11/29
|37.9%
|15/21
|71.4%
|13
|24
|37
|4
|2
|12
|9
|14
|99
|1.1
|0
|-
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