Τρέντο - Βίρτους Μπολόνια 75-88: Ξέσπασε πριν τον Παναθηναϊκό

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Τρέντο - Βίρτους Μπολόνια 75-88: Ξέσπασε πριν τον Παναθηναϊκό

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H Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 88-75 της Τρέντο εκτός έδρας, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague.

Η Βίρτους Μπολόνια άφησε πίσω της την ήττα από την Αναντολού Εφές και ανέκτησε την ψυχολογία της, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Τρέντο με 88-75, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σημείο καμπής της αναμέτρησης ήρθε μετά την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν εξαιρετικό ρυθμό πίσω από τα 6,75μ. και να μετατρέπουν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο, ενώ η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 24 πόντους στην τελευταία περίοδο. Ο Τρεντ Φρέιζιερ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος, έχοντας 18 πόντους με έξι τρίποντα, τέσσερα εκ των οποίων σημείωσε στην τρίτη περίοδο.

Πέρα από τον Φρέιζιερ, ο Καρ είχε 17 πόντους και τέσσερις ασίστ, ο Αλιού Ντιαρά πρόσθεσε 13 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ ο Μουχαμέτ Ρασούλ Ντιούφ μέτρησε 12 πόντους με 6/6 δίποντα. Διψήφιος ήταν και ο Ρασίντ Μπέλο με 11 πόντους. Για την Τρέντο, ο Κουίνσι Ολιβάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Την Τρίτη (17/11) στις 22.00, η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 32-39, 48-70, 75-88

Dolomiti Energia Trentino (Allenatore: Rossi Alessandro)
GiocatorePunMinSFCST2T2%SCT3T3%TLTL%ORDRTRDSStpPalleRASSLegaOER+/-Valutazione
0 - Darius Brown9274433/560%00/20%3/475%0220041470.7-187
4 - Charles Brown4253311/520%00/20%2/2100%11211504-10.32-1
5 - Alessandro Bertini5203011/250%01/333.3%0/00%0000000111-91
6 - Leon Buratti000000/00%00/00%0/00%000000000000
7 - Cheickh Niang10221422/540%12/2100%0/20%34701110141.1014
8 - Quincy Olivari23312344/757.1%04/850%3/3100%06601205251.2025
10 - Toto Forray282100/00%00/00%2/2100%01100300-10.5-11-1
15 - Mansour Bayo031000/10%00/00%0/00%00000000-20-1-2
21 - Selom Mawugbe5253622/450%20/00%1/425%2241022190.689
24 - Isaiah Bigelow7155022/2100%01/520%0/00%11200100-10.9-7-1
26 - Jordan Bayehe10243255/862.5%10/10%0/00%24601000101.1-2910
68 - Patrick Hassan000000/00%00/00%0/00%000000000000
Squadra0--00-------437--00-7--0
TOTALI75200-272320/3951.3%48/2334.8%11/1764.7%1324372418515680.80-

Virtus Costa Bologna (Allenatore: Mumbru Alex)
GiocatorePunMinSFCST2T2%SCT3T3%TLTL%ORDRTRDSStpPalleRASSLegaOER+/-Valutazione
0 - Rasheed Bello11192411/250%02/633.3%3/475%22400222130.9713
1 - Trent Frazier18211104/1040%06/1060%0/00%01100021141.31314
2 - Marcus Carr17232544/580%02/540%3/560%02201214181.2618
8 - Wendell Moore8192244/1040%10/30%0/00%10101000-10.66-1
9 - Kessler Edwards0232200/00%00/20%0/00%2571010380138
11 - Tommaso Baldasso9161211/250%01/250%4/4100%12300112131.31013
13 - Matteo Baiocchi063000/00%00/00%0/00%10100000-20-14-2
15 - Marco Milazzo010000/00%00/00%0/00%0000000000-20
23 - Daniel Hackett0130100/10%00/00%0/00%0220000200122
24 - Francesco Ferrari0223000/30%00/10%0/00%12310202-30-6-3
31 - Aliou Diarra13214444/666.7%30/00%5/683.3%13420210151.2-815
35 - Mouhamet Rassoul Diouf12163666/6100%10/00%0/20%13400120181.52818
Squadra0--00-------325--10-4--0
TOTALI88200-272023/3951.3%511/2937.9%15/2171.4%1324374212914991.10-
@Photo credits: @VirtusBo
     

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