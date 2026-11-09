Μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, η Βίρτους Μπολόνια επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 95-81 της Βερόνα.

Η Βίρτους Μπολόνια επέστρεψε στις επιτυχίες με εμφατικό τρόπο, αφήνοντας πίσω της το αρνητικό σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών σε EuroLeague και ιταλικό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Άλεξ Μουμπρού επικράτησε με 95-81 της Βερόνα στη Segafredo Arena, βρίσκοντας τις λύσεις που χρειαζόταν μετά την ανάπαυλα. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος και κατάφεραν να διαμορφώσουν διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην έκτη φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βίρτους ανέβασε το ρεκόρ της στο 6-1 και παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας για συγκάτοικο τη Νάπολι. Πλέον, η προσοχή της στρέφεται ξανά στην Ευρώπη, καθώς ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Αναντολού Εφές για την EuroLeague (13/11, 19:30).

Σε ατομικό επίπεδο, ο Μουρ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βίρτους με 18 πόντους, με τον Φρέιζιερ να ακολουθεί στους 17. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Καρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-36, 68-63, 95-81