Η Αρμάνι ζορίστηκε αρκετά κόντρα στην Τρέντο, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 88-86.

Θετικό αποτέλεσμα για την Αρμάνι στο πρώτο της παιχνίδι, μετά το διαζύγιο με τον Πέπε Ποέτα. Η ομάδα του Μιλάνου, υποδέχθηκε την Τρέντο για την 7η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και παρότι ζορίστηκε, επικράτησε με 88-86.

Κορυφαίοι για την Αρμάνι οι Γκάρισον Μάθιους (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Ούσμαν Ντιόπ (9 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη). Από πλευράς Τρέντο, έκανε φανταστική εμφάνιση ο Κουίνσι Ολιβάρι, ο οποίος είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 34 λεπτά.

Για μία ακόμη φορά, ο Άλεκ Πίτερς, ήταν εκτός δωδεκάδας στο πρωτάθλημα για την Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 56-48, 75-70, 88-86

Armani Olimpia Milano Coach: Ramondino Marco # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (F/Fls on) +/- EFF 0 Jason Burnell 18:00 8 3/7 (42.9%) 2/4 (50.0%) 1/3 (33.3%) 1/2 (50.0%) 4 5 9 2 1 2 0/0 4/3 +9 12 2 R.J. Cole 21:00 10 3/9 (33.3%) 3/9 (33.3%) 0/0 (0%) 4/5 (80.0%) 0 0 0 2 1 1 0/0 1/4 +7 8 5 Moses Wright 14:00 11 4/10 (40.0%) 4/8 (50.0%) 0/2 (0%) 3/6 (50.0%) 4 1 5 0 0 2 1/0 3/3 -7 6 6 Ousmane Diop 17:00 9 3/5 (60.0%) 3/5 (60.0%) 0/0 (0%) 3/5 (60.0%) 5 4 9 2 1 2 0/0 2/4 +9 17 7 Stefano Tonut 16:00 3 0/5 (0%) 0/2 (0%) 0/3 (0%) 3/4 (75.0%) 1 2 3 0 3 0 0/1 0/2 +4 4 13 Darius Thompson 19:00 8 4/10 (40.0%) 4/8 (50.0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 3 3 6 3 0 0 0/0 1/0 -11 10 17 Giampaolo Ricci 22:00 10 3/8 (37.5%) 1/3 (33.3%) 2/5 (40.0%) 2/2 (100%) 3 2 5 1 1 2 0/0 4/1 -7 7 21 Diego Flaccadori 07:00 2 1/2 (50.0%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0/0 0/1 -1 3 22 Devon Hall 23:00 10 3/6 (50.0%) 2/4 (50.0%) 1/2 (50.0%) 3/5 (60.0%) 2 4 6 3 0 0 0/0 2/4 +9 16 23 Marko Guduric 17:00 4 2/6 (33.3%) 2/2 (100%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 5 3 2 0/0 3/0 -11 4 24 Garrison Mathews 17:00 11 1/4 (25.0%) 0/1 (0%) 1/3 (33.3%) 8/9 (88.9%) 0 4 4 2 1 1 0/0 1/3 +9 15 45 Nicola Akele 09:00 2 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 1 0 0 1/0 3/0 0 1 - Team / Coach - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -/- 0/0 - 0 - TOTALS 200:00 88 28/74 (37.8%) 23/49 (46.9%) 5/25 (20.0%) 27/38 (71.1%) 23 26 49 21 11 12 2/2 24/25 0 103