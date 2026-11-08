Αρμάνι Μιλάνο - Τρέντο 88-86: Ζόρικη νίκη με τον Πίτερς εκτός
Θετικό αποτέλεσμα για την Αρμάνι στο πρώτο της παιχνίδι, μετά το διαζύγιο με τον Πέπε Ποέτα. Η ομάδα του Μιλάνου, υποδέχθηκε την Τρέντο για την 7η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και παρότι ζορίστηκε, επικράτησε με 88-86.
Κορυφαίοι για την Αρμάνι οι Γκάρισον Μάθιους (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Ούσμαν Ντιόπ (9 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη). Από πλευράς Τρέντο, έκανε φανταστική εμφάνιση ο Κουίνσι Ολιβάρι, ο οποίος είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 34 λεπτά.
Για μία ακόμη φορά, ο Άλεκ Πίτερς, ήταν εκτός δωδεκάδας στο πρωτάθλημα για την Αρμάνι.
Τα δεκάλεπτα: 26-28, 56-48, 75-70, 88-86
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|0
|Jason Burnell
|18:00
|8
|3/7 (42.9%)
|2/4 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|4
|5
|9
|2
|1
|2
|0/0
|4/3
|+9
|12
|2
|R.J. Cole
|21:00
|10
|3/9 (33.3%)
|3/9 (33.3%)
|0/0 (0%)
|4/5 (80.0%)
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0/0
|1/4
|+7
|8
|5
|Moses Wright
|14:00
|11
|4/10 (40.0%)
|4/8 (50.0%)
|0/2 (0%)
|3/6 (50.0%)
|4
|1
|5
|0
|0
|2
|1/0
|3/3
|-7
|6
|6
|Ousmane Diop
|17:00
|9
|3/5 (60.0%)
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0%)
|3/5 (60.0%)
|5
|4
|9
|2
|1
|2
|0/0
|2/4
|+9
|17
|7
|Stefano Tonut
|16:00
|3
|0/5 (0%)
|0/2 (0%)
|0/3 (0%)
|3/4 (75.0%)
|1
|2
|3
|0
|3
|0
|0/1
|0/2
|+4
|4
|13
|Darius Thompson
|19:00
|8
|4/10 (40.0%)
|4/8 (50.0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|3
|6
|3
|0
|0
|0/0
|1/0
|-11
|10
|17
|Giampaolo Ricci
|22:00
|10
|3/8 (37.5%)
|1/3 (33.3%)
|2/5 (40.0%)
|2/2 (100%)
|3
|2
|5
|1
|1
|2
|0/0
|4/1
|-7
|7
|21
|Diego Flaccadori
|07:00
|2
|1/2 (50.0%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0/0
|0/1
|-1
|3
|22
|Devon Hall
|23:00
|10
|3/6 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|3/5 (60.0%)
|2
|4
|6
|3
|0
|0
|0/0
|2/4
|+9
|16
|23
|Marko Guduric
|17:00
|4
|2/6 (33.3%)
|2/2 (100%)
|0/4 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|5
|3
|2
|0/0
|3/0
|-11
|4
|24
|Garrison Mathews
|17:00
|11
|1/4 (25.0%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33.3%)
|8/9 (88.9%)
|0
|4
|4
|2
|1
|1
|0/0
|1/3
|+9
|15
|45
|Nicola Akele
|09:00
|2
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1/0
|3/0
|0
|1
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-/-
|0/0
|-
|0
|-
|TOTALS
|200:00
|88
|28/74 (37.8%)
|23/49 (46.9%)
|5/25 (20.0%)
|27/38 (71.1%)
|23
|26
|49
|21
|11
|12
|2/2
|24/25
|0
|103
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|0
|Darius Brown
|23:00
|11
|2/7 (28.6%)
|2/3 (66.7%)
|0/4 (0%)
|7/7 (100%)
|0
|0
|0
|3
|1
|5
|0/0
|3/5
|-10
|7
|4
|Charles Brown
|31:00
|11
|3/7 (42.9%)
|2/4 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|4/4 (100%)
|0
|6
|6
|4
|1
|4
|1/0
|3/4
|-2
|16
|5
|Alessandro Bertini
|23:00
|8
|2/3 (66.7%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|1
|4
|1
|0/0
|3/1
|+15
|11
|6
|Cosimo Flauto
|DNP
|7
|Cheickh Niang
|15:00
|4
|1/5 (20.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0/0
|2/1
|-1
|0
|8
|Quincy Olivari
|34:00
|27
|8/17 (47.1%)
|2/6 (33.3%)
|6/11 (54.5%)
|5/8 (62.5%)
|1
|3
|4
|4
|1
|1
|0/0
|3/6
|+3
|26
|10
|Toto Forray
|DNP
|11
|Federico Cattapan
|DNP
|21
|Selom Mawugbe
|21:00
|4
|2/3 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|3
|5
|1
|0
|1
|0/1
|3/2
|-12
|7
|24
|Isaiah Bigelow
|23:00
|5
|2/7 (28.6%)
|1/3 (33.3%)
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|1/1
|2/1
|-1
|6
|26
|Jordan Bayehe
|23:00
|14
|5/8 (62.5%)
|4/6 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|3/5 (60.0%)
|2
|6
|8
|2
|0
|0
|0/1
|4/4
|+7
|18
|30
|Josè Alfred Medina Bouza
|07:00
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0/0
|3/0
|-9
|1
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|-/-
|0/0
|-
|0
|-
|TOTALS
|200:00
|86
|26/58 (44.8%)
|15/30 (50.0%)
|11/28 (39.3%)
|23/28 (82.1%)
|6
|28
|34
|17
|7
|13
|2/2
|26/24
|0
|92
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