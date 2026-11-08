Αρμάνι Μιλάνο - Τρέντο 88-86: Ζόρικη νίκη με τον Πίτερς εκτός

Αρμάνι Μιλάνο - Τρέντο 88-86: Ζόρικη νίκη με τον Πίτερς εκτός

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Η Αρμάνι ζορίστηκε αρκετά κόντρα στην Τρέντο, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 88-86.

Θετικό αποτέλεσμα για την Αρμάνι στο πρώτο της παιχνίδι, μετά το διαζύγιο με τον Πέπε Ποέτα. Η ομάδα του Μιλάνου, υποδέχθηκε την Τρέντο για την 7η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και παρότι ζορίστηκε, επικράτησε με 88-86.

Κορυφαίοι για την Αρμάνι οι Γκάρισον Μάθιους (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος) και Ούσμαν Ντιόπ (9 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη). Από πλευράς Τρέντο, έκανε φανταστική εμφάνιση ο Κουίνσι Ολιβάρι, ο οποίος είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 34 λεπτά.

Για μία ακόμη φορά, ο Άλεκ Πίτερς, ήταν εκτός δωδεκάδας στο πρωτάθλημα για την Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 56-48, 75-70, 88-86

Armani Olimpia Milano Coach: Ramondino Marco
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF (F/Fls on)+/-EFF
0Jason Burnell18:0083/7 (42.9%)2/4 (50.0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)4592120/04/3+912
2R.J. Cole21:00103/9 (33.3%)3/9 (33.3%)0/0 (0%)4/5 (80.0%)0002110/01/4+78
5Moses Wright14:00114/10 (40.0%)4/8 (50.0%)0/2 (0%)3/6 (50.0%)4150021/03/3-76
6Ousmane Diop17:0093/5 (60.0%)3/5 (60.0%)0/0 (0%)3/5 (60.0%)5492120/02/4+917
7Stefano Tonut16:0030/5 (0%)0/2 (0%)0/3 (0%)3/4 (75.0%)1230300/10/2+44
13Darius Thompson19:0084/10 (40.0%)4/8 (50.0%)0/2 (0%)0/0 (0%)3363000/01/0-1110
17Giampaolo Ricci22:00103/8 (37.5%)1/3 (33.3%)2/5 (40.0%)2/2 (100%)3251120/04/1-77
21Diego Flaccadori07:0021/2 (50.0%)1/1 (100%)0/1 (0%)0/0 (0%)0001000/00/1-13
22Devon Hall23:00103/6 (50.0%)2/4 (50.0%)1/2 (50.0%)3/5 (60.0%)2463000/02/4+916
23Marko Guduric17:0042/6 (33.3%)2/2 (100%)0/4 (0%)0/0 (0%)0115320/03/0-114
24Garrison Mathews17:00111/4 (25.0%)0/1 (0%)1/3 (33.3%)8/9 (88.9%)0442110/01/3+915
45Nicola Akele09:0021/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1011001/03/001
-Team / Coach------000000-/-0/0-0
-TOTALS200:008828/74 (37.8%)23/49 (46.9%)5/25 (20.0%)27/38 (71.1%)2326492111122/224/250103
Dolomiti Energia Trentino Coach: Rossi Alessandro
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF (F/Fls on)+/-EFF
0Darius Brown23:00112/7 (28.6%)2/3 (66.7%)0/4 (0%)7/7 (100%)0003150/03/5-107
4Charles Brown31:00113/7 (42.9%)2/4 (50.0%)1/3 (33.3%)4/4 (100%)0664141/03/4-216
5Alessandro Bertini23:0082/3 (66.7%)0/1 (0%)2/2 (100%)2/2 (100%)0221410/03/1+1511
6Cosimo FlautoDNP
7Cheickh Niang15:0041/5 (20.0%)1/3 (33.3%)0/2 (0%)2/2 (100%)0110000/02/1-10
8Quincy Olivari34:00278/17 (47.1%)2/6 (33.3%)6/11 (54.5%)5/8 (62.5%)1344110/03/6+326
10Toto ForrayDNP
11Federico CattapanDNP
21Selom Mawugbe21:0042/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (0%)0/0 (0%)2351010/13/2-127
24Isaiah Bigelow23:0052/7 (28.6%)1/3 (33.3%)1/4 (25.0%)0/0 (0%)1452001/12/1-16
26Jordan Bayehe23:00145/8 (62.5%)4/6 (66.7%)1/2 (50.0%)3/5 (60.0%)2682000/14/4+718
30Josè Alfred Medina Bouza07:0021/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)0220000/03/0-91
-Team / Coach------011001-/-0/0-0
-TOTALS200:008626/58 (44.8%)15/30 (50.0%)11/28 (39.3%)23/28 (82.1%)62834177132/226/24092
@Photo credits: eurokinissi
     

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