Νέα ήττα υπέστη η Βίρτους Μπολόνια αυτή τη φορά για το ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς η Τριέστε επικράτησε με 100-93 της ομάδας του Μουμπρού.

Μετά τις δύο ήττες στη «διπλή» εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague η Βίρτους ηττήθηκε και πάλι στην έδρα της, αυτή τη φορά από την Τριέστε με 100-93 για την 6η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μουμπρού πλήρωσε το κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη την πρώτη της ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γκάλογουεϊ με 24 πόντους, ενώ για τη Βίρτους ξεχώρισε ο Άλστον με 16 πόντους και ο Έντουαρντ με 15π.

Πλέον η ομάδα της Βίρτους στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC (06/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 55-46, 72-77, 93-100

Virtus Costa Bologna

Virtus Costa Bologna Punteggio Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Altre statistiche Valutazione # Giocatore Pun Min SF C S R T % SC R T % R O D T D S P R ASS Lega OER +/- 0 Rasheed Bello 7 21 4 2 3 6 50 0 0 2 0 1 2 50 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0.6 -13 2 Marcus Carr 12 27 2 3 3 6 50 0 2 7 28.6 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 5 11 0.9 3 3 Kevin Kokila 8 23 3 3 3 6 50 0 0 0 0 2 2 0 3 5 8 2 0 0 0 3 18 1.1 8 7 Davide Casarin 4 12 4 2 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 2 3 0.7 8 8 Wendell Moore 10 21 3 1 5 9 55.6 0 0 3 0 0 0 0 3 4 7 1 0 3 0 0 6 0.7 -21 9 Kessler Edwards 15 24 0 1 3 3 100 0 3 6 50 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 0 17 1.5 6 13 Matteo Baiocchi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 Marco Milazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Derrick Alston 16 19 4 3 3 7 42.9 1 1 8 12.5 7 7 100 0 2 2 0 0 0 0 1 7 0.9 -3 23 Daniel Hackett 4 23 2 0 2 2 100 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 6 1 4 24 Francesco Ferrari 13 16 2 1 2 4 50 0 3 4 75 0 0 0 1 6 7 0 1 0 0 1 16 1.6 -14 35 Mouhamet Rassoul Diouf 4 13 0 1 1 5 20 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 3 5 0.7 -14 Squadra 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 3 1 4 - - 0 0 - 4 - - TOTALI 93 200 - 24 17 27 53 50.9 1 9 32 28.1 12 15 80 17 28 45 4 3 7 3 18 94 1 0

Allenatore: Mumbru Alex

Pallacanestro Trieste

Pallacanestro Trieste Punteggio Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Altre statistiche Valutazione # Giocatore Pun Min SF C S R T % SC R T % R O D T D S P R ASS Lega OER +/- 4 Colbey Ross 18 27 4 6 3 6 50 0 2 7 28.6 6 8 75 0 2 2 0 0 2 1 6 17 0.9 9 7 Abramo Canka 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -7 8 Lodovico Deangeli 2 17 2 0 1 2 50 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 1 0.5 -4 9 Langston Galloway 24 32 1 4 4 6 66.7 0 3 6 50 7 8 87.5 1 4 5 0 0 1 0 2 27 1.4 3 10 Michele Ruzzier 2 18 2 1 1 2 50 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 3 2 0.4 -2 11 Emanuele Martucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Francesco Candussi 6 15 0 1 2 3 66.7 0 0 4 0 2 2 100 2 2 4 1 0 1 0 1 7 0.7 -3 15 Davide Paiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Luka Brajkovic 4 21 3 1 1 2 50 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 2 0 0 0 2 8 1.3 9 25 Lajae Jones 21 33 1 7 7 10 70 2 1 6 16.7 4 5 80 3 6 9 0 3 2 2 2 26 1 20 30 Sean Mcdermott 23 33 1 3 4 6 66.7 1 4 7 57.1 3 4 75 3 5 8 0 1 0 0 1 27 1.5 10 Squadra 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 1 4 5 - - 1 0 - 4 - - TOTALI 100 200 - 17 23 23 37 62.2 3 10 33 30.3 24 29 82.8 10 32 42 3 4 10 3 17 115 1 0

Allenatore: Taccetti Francesco