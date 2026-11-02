Βίρτους Μπολόνια - Τριέστε 93-100: «Στραβοπάτημα» για την ομάδα του Μουμπρού
Μετά τις δύο ήττες στη «διπλή» εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague η Βίρτους ηττήθηκε και πάλι στην έδρα της, αυτή τη φορά από την Τριέστε με 100-93 για την 6η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Μουμπρού πλήρωσε το κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη την πρώτη της ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γκάλογουεϊ με 24 πόντους, ενώ για τη Βίρτους ξεχώρισε ο Άλστον με 16 πόντους και ο Έντουαρντ με 15π.
Πλέον η ομάδα της Βίρτους στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC (06/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 24-25, 55-46, 72-77, 93-100
|Virtus Costa Bologna
|Punteggio
|Falli
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|Altre statistiche
|Valutazione
|#
|Giocatore
|Pun
|Min
|SF
|C
|S
|R
|T
|%
|SC
|R
|T
|%
|R
|O
|D
|T
|D
|S
|P
|R
|ASS
|Lega
|OER
|+/-
|0
|Rasheed Bello
|7
|21
|4
|2
|3
|6
|50
|0
|0
|2
|0
|1
|2
|50
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0.6
|-13
|2
|Marcus Carr
|12
|27
|2
|3
|3
|6
|50
|0
|2
|7
|28.6
|0
|2
|0
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|11
|0.9
|3
|3
|Kevin Kokila
|8
|23
|3
|3
|3
|6
|50
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|3
|5
|8
|2
|0
|0
|0
|3
|18
|1.1
|8
|7
|Davide Casarin
|4
|12
|4
|2
|2
|5
|40
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|1
|2
|3
|0.7
|8
|8
|Wendell Moore
|10
|21
|3
|1
|5
|9
|55.6
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|7
|1
|0
|3
|0
|0
|6
|0.7
|-21
|9
|Kessler Edwards
|15
|24
|0
|1
|3
|3
|100
|0
|3
|6
|50
|0
|0
|0
|1
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|17
|1.5
|6
|13
|Matteo Baiocchi
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|Marco Milazzo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Derrick Alston
|16
|19
|4
|3
|3
|7
|42.9
|1
|1
|8
|12.5
|7
|7
|100
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|0.9
|-3
|23
|Daniel Hackett
|4
|23
|2
|0
|2
|2
|100
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|1
|4
|24
|Francesco Ferrari
|13
|16
|2
|1
|2
|4
|50
|0
|3
|4
|75
|0
|0
|0
|1
|6
|7
|0
|1
|0
|0
|1
|16
|1.6
|-14
|35
|Mouhamet Rassoul Diouf
|4
|13
|0
|1
|1
|5
|20
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|5
|0.7
|-14
|Squadra
|0
|-
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|-
|-
|0
|0
|-
|4
|-
|-
|TOTALI
|93
|200
|-
|24
|17
|27
|53
|50.9
|1
|9
|32
|28.1
|12
|15
|80
|17
|28
|45
|4
|3
|7
|3
|18
|94
|1
|0
Allenatore: Mumbru Alex
|Pallacanestro Trieste
|Punteggio
|Falli
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|Altre statistiche
|Valutazione
|#
|Giocatore
|Pun
|Min
|SF
|C
|S
|R
|T
|%
|SC
|R
|T
|%
|R
|O
|D
|T
|D
|S
|P
|R
|ASS
|Lega
|OER
|+/-
|4
|Colbey Ross
|18
|27
|4
|6
|3
|6
|50
|0
|2
|7
|28.6
|6
|8
|75
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|17
|0.9
|9
|7
|Abramo Canka
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|-7
|8
|Lodovico Deangeli
|2
|17
|2
|0
|1
|2
|50
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0.5
|-4
|9
|Langston Galloway
|24
|32
|1
|4
|4
|6
|66.7
|0
|3
|6
|50
|7
|8
|87.5
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|27
|1.4
|3
|10
|Michele Ruzzier
|2
|18
|2
|1
|1
|2
|50
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|0.4
|-2
|11
|Emanuele Martucci
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Francesco Candussi
|6
|15
|0
|1
|2
|3
|66.7
|0
|0
|4
|0
|2
|2
|100
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|0
|1
|7
|0.7
|-3
|15
|Davide Paiano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Luka Brajkovic
|4
|21
|3
|1
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|2
|8
|1.3
|9
|25
|Lajae Jones
|21
|33
|1
|7
|7
|10
|70
|2
|1
|6
|16.7
|4
|5
|80
|3
|6
|9
|0
|3
|2
|2
|2
|26
|1
|20
|30
|Sean Mcdermott
|23
|33
|1
|3
|4
|6
|66.7
|1
|4
|7
|57.1
|3
|4
|75
|3
|5
|8
|0
|1
|0
|0
|1
|27
|1.5
|10
|Squadra
|0
|-
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|4
|5
|-
|-
|1
|0
|-
|4
|-
|-
|TOTALI
|100
|200
|-
|17
|23
|23
|37
|62.2
|3
|10
|33
|30.3
|24
|29
|82.8
|10
|32
|42
|3
|4
|10
|3
|17
|115
|1
|0
Allenatore: Taccetti Francesco
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