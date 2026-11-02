Βίρτους Μπολόνια - Τριέστε 93-100: «Στραβοπάτημα» για την ομάδα του Μουμπρού

Παναγιώτης Αρταβάνης
Βίρτους Μπολόνια - Τριέστε 93-100: «Στραβοπάτημα» για την ομάδα του Μουμπρού

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Νέα ήττα υπέστη η Βίρτους Μπολόνια αυτή τη φορά για το ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς η Τριέστε επικράτησε με 100-93 της ομάδας του Μουμπρού.

Μετά τις δύο ήττες στη «διπλή» εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague η Βίρτους ηττήθηκε και πάλι στην έδρα της, αυτή τη φορά από την Τριέστε με 100-93 για την 6η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μουμπρού πλήρωσε το κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη την πρώτη της ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Γκάλογουεϊ με 24 πόντους, ενώ για τη Βίρτους ξεχώρισε ο Άλστον με 16 πόντους και ο Έντουαρντ με 15π.

Πλέον η ομάδα της Βίρτους στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC (06/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 55-46, 72-77, 93-100

 
Virtus Costa Bologna
Virtus Costa BolognaPunteggioFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziAltre statisticheValutazione
#GiocatorePunMinSFCSRT%SCRT%RODTDSPRASSLegaOER+/-
0Rasheed Bello721423650002012500220020100.6-13
2Marcus Carr122723365002728.602021300005110.93
3Kevin Kokila823333650000022035820003181.18
7Davide Casarin41242254000000001230111230.78
8Wendell Moore1021315955.600300003471030060.7-21
9Kessler Edwards152401331000365000013410100171.56
13Matteo Baiocchi0100000000000011000000101
15Marco Milazzo0000000000000000000000000
21Derrick Alston1619433742.911812.5771000220000170.9-3
23Daniel Hackett4232022100002000011200022614
24Francesco Ferrari13162124500347500016701001161.6-14
35Mouhamet Rassoul Diouf41301152000002202020100350.7-14
Squadra0--00---------314--00-4--
TOTALI93200-2417275350.9193228.11215801728454373189410

Allenatore: Mumbru Alex

Pallacanestro Trieste
Pallacanestro TriestePunteggioFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziAltre statisticheValutazione
#GiocatorePunMinSFCSRT%SCRT%RODTDSPRASSLegaOER+/-
4Colbey Ross182746365002728.6687502200216170.99
7Abramo Canka0430000001000000000000-40-7
8Lodovico Deangeli21720125000100000440010010.5-4
9Langston Galloway2432144666.7036507887.514500102271.43
10Michele Ruzzier21821125000100000220020320.4-2
11Emanuele Martucci0000000000000000000000000
13Francesco Candussi615012366.70040221002241010170.7-3
15Davide Paiano0000000000000000000000000
17Luka Brajkovic42131125000002200332000281.39
25Lajae Jones2133177107021616.745803690322226120
30Sean Mcdermott2333134666.714757.1347535801001271.510
Squadra0--00---------145--10-4--
TOTALI100200-1723233762.23103330.3242982.8103242341031711510

Allenatore: Taccetti Francesco

@Photo credits: x_Virtus Bologna
     

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