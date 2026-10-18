Βίρτους Μπολόνια - Σκαφάτι 108-83: Συνέχισε το «τρένο» των νικών της

Βίρτους Μπολόνια - Σκαφάτι 108-83: Συνέχισε το «τρένο» των νικών της

Παναγιώτης Αρταβάνης
Βίρτους Μπολόνια - Σκαφάτι 108-83: Συνέχισε το «τρένο» των νικών της

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Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 108-83 της Σκαφάτι για την 4η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε με 108-83 της Σκαφάτι για την 4η «στροφή» του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, πέτυχε την 7η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, επέβαλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και μπόρεσε να «χτίσει» διψήφιες διαφορές, διατηρώντας το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τη Βίρτους, ο Άλστον με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ονιέμα με 20 πόντους.

 

Πλέον η Βίρτους Μπολόνια στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (21/10, 19:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 32-17, 50-36, 73-56, 108-83

Virtus Costa Bologna

Head Coach: Alex Mumbrú

No. / PlayerPTSMINFouls2PT M2PT A2PT %3PT M3PT A3PT %FT MFT AFT %OREBDREBREBBLKTOSTLASTRating+/-
0 - Rasheed Bello31810201333.3%000%10102030.6-3
1 - Trent Frazier6132000%2366.7%000%0000003218
7 - Davide Casarin61432366.7%000%22100%01100141.212
8 - Wendell Moore41222366.7%100%000%011011213
11 - Tommaso Baldasso92033475%0133.3%000%11200151.123
13 - Matteo Baiocchi26011100%000%000%11200002-1
21 - Derrick Alston1917011100%5955.6%22100%01100011.79
23 - Daniel Hackett6172000%2366.7%000%11200141.521
24 - Francesco Ferrari62222366.7%100%2366.7%02220120.86
31 - Aliou Diarra121735683.3%200%22100%04402001.212
34 - Bo Klintman18170010%66100%000%13401142.322
35 - Mouhamet Rassoul Diouf132234685.7%300%120%15601101.414
TOTAL104195-213171%173154.8%91181.8%72027285281.40

Longobardi Scafati Basket

Head Coach: Piero Bucchi

No. / PlayerPTSMINFouls2PT M2PT A2PT %3PT M3PT A3PT %FT MFT AFT %OREBDREBREBBLKTOSTLASTRating+/-
4 - Alessandro Lever3222020%1425%000%03310020.5-18
5 - Vincenzo Brancaccio000000%000%000%000000000
7 - Antonio Iannuzzi060020%000%000%11201000-7
8 - Charlie Edward Moore000000%000%000%000000000
9 - Francesco Spinelli417122100%010%000%00001211-13
12 - Garrett Nevels11343060%3650%22100%20202040.7-22
13 - Mezie Offurum103014757.1%320%2450%34702020.8-15
21 - Ze'Rik Onyema2030391275%600%240%22411121.3-24
33 - Bruno Mascolo133011520%2540%51050%13404280.7-24
88 - Brandon Johnson172632366.7%4580%1250%23500011.9-17
TOTAL78195-183946.2%102343.5%122254.5%15173221252110
@Photo credits: x_Virtus Bologna
     

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