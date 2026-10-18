Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 108-83 της Σκαφάτι για την 4η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε με 108-83 της Σκαφάτι για την 4η «στροφή» του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, πέτυχε την 7η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, επέβαλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και μπόρεσε να «χτίσει» διψήφιες διαφορές, διατηρώντας το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τη Βίρτους, ο Άλστον με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ονιέμα με 20 πόντους.

Πλέον η Βίρτους Μπολόνια στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (21/10, 19:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 32-17, 50-36, 73-56, 108-83

Virtus Costa Bologna

Head Coach: Alex Mumbrú

No. / Player PTS MIN Fouls 2PT M 2PT A 2PT % 3PT M 3PT A 3PT % FT M FT A FT % OREB DREB REB BLK TO STL AST Rating +/- 0 - Rasheed Bello 3 18 1 0 2 0 1 3 33.3% 0 0 0% 1 0 1 0 2 0 3 0.6 -3 1 - Trent Frazier 6 13 2 0 0 0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 3 2 18 7 - Davide Casarin 6 14 3 2 3 66.7% 0 0 0% 2 2 100% 0 1 1 0 0 1 4 1.2 12 8 - Wendell Moore 4 12 2 2 3 66.7% 1 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 1 2 1 3 11 - Tommaso Baldasso 9 20 3 3 4 75% 0 1 33.3% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 5 1.1 23 13 - Matteo Baiocchi 2 6 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 2 -1 21 - Derrick Alston 19 17 0 1 1 100% 5 9 55.6% 2 2 100% 0 1 1 0 0 0 1 1.7 9 23 - Daniel Hackett 6 17 2 0 0 0% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 4 1.5 21 24 - Francesco Ferrari 6 22 2 2 3 66.7% 1 0 0% 2 3 66.7% 0 2 2 2 0 1 2 0.8 6 31 - Aliou Diarra 12 17 3 5 6 83.3% 2 0 0% 2 2 100% 0 4 4 0 2 0 0 1.2 12 34 - Bo Klintman 18 17 0 0 1 0% 6 6 100% 0 0 0% 1 3 4 0 1 1 4 2.3 22 35 - Mouhamet Rassoul Diouf 13 22 3 4 6 85.7% 3 0 0% 1 2 0% 1 5 6 0 1 1 0 1.4 14 TOTAL 104 195 - 21 31 71% 17 31 54.8% 9 11 81.8% 7 20 27 2 8 5 28 1.4 0

Longobardi Scafati Basket

Head Coach: Piero Bucchi