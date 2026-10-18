Βίρτους Μπολόνια - Σκαφάτι 108-83: Συνέχισε το «τρένο» των νικών της
Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε με 108-83 της Σκαφάτι για την 4η «στροφή» του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, πέτυχε την 7η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.
Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, επέβαλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και μπόρεσε να «χτίσει» διψήφιες διαφορές, διατηρώντας το υπέρ της προβάδισμα μέχρι το φινάλε.
Πρώτος σκόρερ για τη Βίρτους, ο Άλστον με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ονιέμα με 20 πόντους.
Πλέον η Βίρτους Μπολόνια στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (21/10, 19:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 32-17, 50-36, 73-56, 108-83
Virtus Costa Bologna
Head Coach: Alex Mumbrú
|No. / Player
|PTS
|MIN
|Fouls
|2PT M
|2PT A
|2PT %
|3PT M
|3PT A
|3PT %
|FT M
|FT A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|TO
|STL
|AST
|Rating
|+/-
|0 - Rasheed Bello
|3
|18
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|33.3%
|0
|0
|0%
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|3
|0.6
|-3
|1 - Trent Frazier
|6
|13
|2
|0
|0
|0%
|2
|3
|66.7%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|18
|7 - Davide Casarin
|6
|14
|3
|2
|3
|66.7%
|0
|0
|0%
|2
|2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|1.2
|12
|8 - Wendell Moore
|4
|12
|2
|2
|3
|66.7%
|1
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|11 - Tommaso Baldasso
|9
|20
|3
|3
|4
|75%
|0
|1
|33.3%
|0
|0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|5
|1.1
|23
|13 - Matteo Baiocchi
|2
|6
|0
|1
|1
|100%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|-1
|21 - Derrick Alston
|19
|17
|0
|1
|1
|100%
|5
|9
|55.6%
|2
|2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.7
|9
|23 - Daniel Hackett
|6
|17
|2
|0
|0
|0%
|2
|3
|66.7%
|0
|0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|4
|1.5
|21
|24 - Francesco Ferrari
|6
|22
|2
|2
|3
|66.7%
|1
|0
|0%
|2
|3
|66.7%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|2
|0.8
|6
|31 - Aliou Diarra
|12
|17
|3
|5
|6
|83.3%
|2
|0
|0%
|2
|2
|100%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|0
|1.2
|12
|34 - Bo Klintman
|18
|17
|0
|0
|1
|0%
|6
|6
|100%
|0
|0
|0%
|1
|3
|4
|0
|1
|1
|4
|2.3
|22
|35 - Mouhamet Rassoul Diouf
|13
|22
|3
|4
|6
|85.7%
|3
|0
|0%
|1
|2
|0%
|1
|5
|6
|0
|1
|1
|0
|1.4
|14
|TOTAL
|104
|195
|-
|21
|31
|71%
|17
|31
|54.8%
|9
|11
|81.8%
|7
|20
|27
|2
|8
|5
|28
|1.4
|0
Longobardi Scafati Basket
Head Coach: Piero Bucchi
|No. / Player
|PTS
|MIN
|Fouls
|2PT M
|2PT A
|2PT %
|3PT M
|3PT A
|3PT %
|FT M
|FT A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|TO
|STL
|AST
|Rating
|+/-
|4 - Alessandro Lever
|3
|22
|2
|0
|2
|0%
|1
|4
|25%
|0
|0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|2
|0.5
|-18
|5 - Vincenzo Brancaccio
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7 - Antonio Iannuzzi
|0
|6
|0
|0
|2
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-7
|8 - Charlie Edward Moore
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9 - Francesco Spinelli
|4
|17
|1
|2
|2
|100%
|0
|1
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|1
|-13
|12 - Garrett Nevels
|11
|34
|3
|0
|6
|0%
|3
|6
|50%
|2
|2
|100%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|4
|0.7
|-22
|13 - Mezie Offurum
|10
|30
|1
|4
|7
|57.1%
|3
|2
|0%
|2
|4
|50%
|3
|4
|7
|0
|2
|0
|2
|0.8
|-15
|21 - Ze'Rik Onyema
|20
|30
|3
|9
|12
|75%
|6
|0
|0%
|2
|4
|0%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|2
|1.3
|-24
|33 - Bruno Mascolo
|13
|30
|1
|1
|5
|20%
|2
|5
|40%
|5
|10
|50%
|1
|3
|4
|0
|4
|2
|8
|0.7
|-24
|88 - Brandon Johnson
|17
|26
|3
|2
|3
|66.7%
|4
|5
|80%
|1
|2
|50%
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|1
|1.9
|-17
|TOTAL
|78
|195
|-
|18
|39
|46.2%
|10
|23
|43.5%
|12
|22
|54.5%
|15
|17
|32
|2
|12
|5
|21
|1
|0
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