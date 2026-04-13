Βίρτους Μπολόνια-Καντού 89-79: Ο Έντουαρντς σκόραρε 34 πόντους σε 34 λεπτά!
Με τον Κάρσεν Έντουαρντς να επιστρέφει μετά από καιρό σε μεγάλες εμφανίσεις η Βίρτους Μπολόνια κυριάρχησε (89-79) της Καντού, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.
Ο Αμερικανός γκαρντ σε 34 λεπτά σημείωσε 34 πόντους και «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του Νέναντ Γιακόβλιεβιτς, που προσπαθεί να βρει ακόμη τον βηματισμό της μετά την απομάκρυνση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
Οι γηπεδούχοι πήραν μια σημαντική διαφορά (28-19 στο 10’) από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο, καθώς διατήρησαν μια απόσταση ασφαλείας (69-59 στο 30’) από την Καντού φτάνοντας στη νίκη.
Η Βίρτους που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας έχει ρεκόρ 19-5, ενώ η Καντού είναι στη 13η θέση με απολογισμό 8 νίκες και 17 ήττες.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 50-39, 69-59, 89-79.
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Γιακόβλιεβιτς): Έντουαρντς 34 (7/12 τριπ.), Νιάνγκ 6 (6 ριμπ.), Σμάιλαγκις 4, Άλστον 19 2/3 τριπ., 4 ριμπ.), Χάκετ 2, Φεράρι 5 (1/2 τριπ.), Μόργκαν, Ντιαρά 4, Τζάλοου 9, Ντιούφ 2, Ακέλε 4.
ΚΑΝΤΟΥ (Ντε Ραφαέλε): Τσιόζα, Μορασκίνι 6 (1/1 τριπ.), Ντε Νικολάο 6 (2/3 τριπ.), Μπάλο 10 (7 ριμπ.), Μπορτολάνι 17 (2/4 τριπ., 4 ριμπ.), Σνιντ 14 (2/5 τριπ.), Μπαζίλε 9 (1/2 τριπ., 4 ριμπ.), Ρόμπινσον 4, Φεβριέρ 10 (1/4 τριπ., 5 ριμπ.), Οκέκε 3.
