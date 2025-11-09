Βίρτους Μπολόνια-Ρέτζιο Εμίλια 80-78: Με την ψυχή στο στόμα
Ίδρωσε, αλλά τελικά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ρέτζιο Εμίλια η Βίρτους Μπολόνια επικρατώντας με 80-78, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει πλέον απολογισμό 6-1 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με την Μπρέσια, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη έχει ρεκόρ 2-5 και είναι στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Ματ Μόργκαν με 21 πόντους και ο Ντάνιελ Χάκετ με 15 ξεχώρισαν για την ομάδα της Μπολόνια, ο οποίος προτίμησε να ξεκουράσει τον Κάρσεν Έντουαρντς, εν όψει της διπλής αγωνιστικής που ακολουθεί στην Euroleague.
Από την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, ξεχώρισε ο Χάιμε Ετσενίκε, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 35-32, 56-51, 80-78.
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόζα 10 ()2/3 τριπ.), Παγιόλα 7 (1/4 τριπ.), Νιανγκ 6, Ακόρσι, Σμαϊλάγκιτς 5 (1/2 τριπ.), Άλστον 5 (1/4 τριπ.), Χάκετ 15 (1/2 τριπ.), Μόργκαν 21 (4/12 τριπ.), Τζάλοου, Ντιούφ 11, Ακέλε.
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ (Πρίφτης): Μπάρφορντ 15 (1/4 τριπ.), Βολντετενσάε 9 (3/8 τριπ.), Καουπέιν 20 (1/7 τριπ.), Γουίλιαμς 4, Σμιθ 3 (1/1 τριπ.), Ουγκλιέτι, Σεβερίνι, Ετσενίκε 27 (6 ριμπ.), Βιτάλι, Αμπρέου.
