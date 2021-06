Δέδας: Ανακηρύχθηκε προπονητής της σεζόν στο Ισραήλ! (pics)

Ο Στέφανος Δέδας ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Ισραήλ, μετά την πορεία του με την Χάποελ Χόλον.

Μεγάλη τιμή για τον Έλληνα προπονητή, αφού ο Στέφανος Δέδας ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Ισραήλ.

Η εξαιρετική πορεία της Χάποελ Χόλον, μέχρι τον τελικό του Basketball Champions League, δεν πέρασε απαρατήρητη και ο Έλληνας τεχνικός τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου της σεζόν. Ο Δέδας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του, στην οποία και αφιέρωσε το βραβείο του.

«Τι τιμή να επιλέγομαι ως προπονητής της σεζόν στο Ισραήλ. Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο μου στην οικογένεια της Χάποελ Χόλον, που με στήριξε σε αυτή την απίθανη σεζόν, το προσωπικό, τους παίκτες και φυσικά τους οπαδούς, για την υποστήριξη τους».

What an honor to be selected as the COACH OF THE YEAR in israel🇮🇱 @WinnerLeague I’d like to dedicate this prize to my all @HapoelHolonBC that stayed behind me all this amazing season, staff and players and of course the purple/yellow fans for their support 🟣🟡 #yallaholonia pic.twitter.com/F6T8M8Oimi