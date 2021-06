Μακάμπι: Εικόνα από το μέλλον με sold out στις εξέδρες! (vid)

Για πρώτη φορά μετά από τις 27 Φεβρουαρίου 2020, οι εξέδρες στο γήπεδο της Μακάμπι ήταν κατάμεστες για τον αγώνα με τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα στους τελικούς της ισραηλίτικης Winner League, επιστρέφοντας στην κανονικότητα.

Ο πληθυσμός στο Ισραήλ εμβολιάστηκε γρήγορα και μαζικά το προηγούμενο διάστημα. Πλέον η κανονικότητα επιστρέφει στον αθλητισμό της χώρας όπως επιβεβαιώνει η εικόνα στις εξέδρες της Menora Mivtachim Arena!

Η Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου ανακοίνωσε sold out λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα και οι εξέδρες γέμισαν για πρώτη φορά έπειτα από τις 27 Φεβρουαρίου 2020!

For the first time since February 27th 2020 we have a full house. Yalla Maccabi 💛💙 pic.twitter.com/GMm2R9uizp