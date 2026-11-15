Βαλένθια - Κορούνια 111-97: Επικράτησε με κορυφαίο τον Μπρουκς, τι έκανε ο Σορτς

Βαλένθια - Κορούνια 111-97: Επικράτησε με κορυφαίο τον Μπρουκς, τι έκανε ο Σορτς

Βαλένθια - Κορούνια 111-97: Επικράτησε με κορυφαίο τον Μπρουκς, τι έκανε ο Σορτς

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Βαλένθια επικράτησε της Κορούνια με 111-97 για την 8η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργάνωσες πέτυχε η Βαλένθια, αφού επικράτησε της Κορούνια με 111-97.

Έχοντας ως κορυφαίο τον Μπρουκς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 1 ριμπάουντ, η ομάδα του Άλμπερτ επέβαλλε την ανωτερότητά της και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πολύ καλός ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς, που πέτυχε 15 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, έχοντας 2 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πατσέκο με 21 πόντους. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν (17/11, 21:45), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 63-48, 90-72, 111-97

First Team2PT FG3PT FGFTREBOTHER STATS
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%DRORTRASTTOSTLBLKBRDUNKPFFD+/-VAL
0TJ Shorts18:29153/560%1/333%6/6100%02260000014322
1K. Taylor15:19103/475%0/20%4/580%02221200044111
2J. Puerto17:2771/333%1/333%2/2100%0001000000135
5M. Saint-Supery18:1362/729%0/10%2/2100%0115121113175
7A. Cárdenas17:4572/2100%0/10%3/475%02243100023710
8D. Osetkowski19:4791/1100%2/2100%1/250%23511000021312
10O. Moore17:1052/2100%0/20%1/250%167222201011514
12A. Brooks18:52252/540%5/1050%6/6100%01101010023719
13N. Sako19:3373/475%0/00%1/617%861415000324913
16M. Gueye13:05114/580%0/10%3/650%02200010223210
23L. Marí10:4442/2100%0/10%0/10%0222110005182
41J. Rivero13:3652/450%0/00%1/250%2240100002255
TOTAL11127/4461%9/2635%30/4468%15324724179517252870133
Coach: Xavier Albert
Assistants: Israel González, Vicent Revert, Juan Maroto
Leyma Coruña2PT FG3PT FGFTREBOTHER STATS
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%DRORTRASTTOSTLBLKBRDUNKPFFD+/-VAL
0D. Cuevas18:5000/00%0/20%0/20%05542100031-132
1A. Verge28:22136/1638%0/40%1/250%03355100043-21
2E. del Castillo00:2100/00%0/00%0/00%00000000000-10
4P. Jorgensen25:07153/743%2/825%3/475%06640202022-1014
5G. Jou08:3300/00%0/00%0/00%00000100011-21
8D. Radoncic21:5373/475%0/20%1/250%22411100123-99
9C. Pacheco21:45215/683%3/560%2/367%11202102035-818
10L. Uleckas00:0000/00%0/00%0/00%0000000000000
24G. Conditt21:36188/1080%0/00%2/450%22401031342-917
25K. Silins19:2120/10%0/20%2/2100%01110000031-7-1
44D. Skapintsev15:5393/3100%0/10%3/560%15601000124-413
50J. Diaz18:19122/367%2/367%2/2100%02211100042-511
TOTAL9730/5060%7/2726%16/2662%92837161483552824-7088
Coach: Carles Marco
Assistants: Roman Gomez, Carlos Penedo
Referees: Carlos Cortés, Joaquín García, Igor Esteve


@Photo credits: x_valenciabasketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα