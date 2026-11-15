Η Βαλένθια επικράτησε της Κορούνια με 111-97 για την 8η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργάνωσες πέτυχε η Βαλένθια, αφού επικράτησε της Κορούνια με 111-97.

Έχοντας ως κορυφαίο τον Μπρουκς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 1 ριμπάουντ, η ομάδα του Άλμπερτ επέβαλλε την ανωτερότητά της και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πολύ καλός ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς, που πέτυχε 15 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, έχοντας 2 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πατσέκο με 21 πόντους. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν (17/11, 21:45), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 63-48, 90-72, 111-97

First Team 2PT FG 3PT FG FT REB OTHER STATS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % DR OR TR AST TO STL BLK BR DUNK PF FD +/- VAL 0 TJ Shorts 18:29 15 3/5 60% 1/3 33% 6/6 100% 0 2 2 6 0 0 0 0 0 1 4 3 22 1 K. Taylor 15:19 10 3/4 75% 0/2 0% 4/5 80% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 4 4 1 11 2 J. Puerto 17:27 7 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 M. Saint-Supery 18:13 6 2/7 29% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 5 1 2 1 1 1 3 1 7 5 7 A. Cárdenas 17:45 7 2/2 100% 0/1 0% 3/4 75% 0 2 2 4 3 1 0 0 0 2 3 7 10 8 D. Osetkowski 19:47 9 1/1 100% 2/2 100% 1/2 50% 2 3 5 1 1 0 0 0 0 2 1 3 12 10 O. Moore 17:10 5 2/2 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 6 7 2 2 2 2 0 1 0 1 15 14 12 A. Brooks 18:52 25 2/5 40% 5/10 50% 6/6 100% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 7 19 13 N. Sako 19:33 7 3/4 75% 0/0 0% 1/6 17% 8 6 14 1 5 0 0 0 3 2 4 9 13 16 M. Gueye 13:05 11 4/5 80% 0/1 0% 3/6 50% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 2 3 2 10 23 L. Marí 10:44 4 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 5 1 8 2 41 J. Rivero 13:36 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2 2 5 5 TOTAL 111 27/44 61% 9/26 35% 30/44 68% 15 32 47 24 17 9 5 1 7 25 28 70 133

Coach: Xavier Albert

Assistants: Israel González, Vicent Revert, Juan Maroto

Leyma Coruña 2PT FG 3PT FG FT REB OTHER STATS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % DR OR TR AST TO STL BLK BR DUNK PF FD +/- VAL 0 D. Cuevas 18:50 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 5 5 4 2 1 0 0 0 3 1 -13 2 1 A. Verge 28:22 13 6/16 38% 0/4 0% 1/2 50% 0 3 3 5 5 1 0 0 0 4 3 -2 1 2 E. del Castillo 00:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 4 P. Jorgensen 25:07 15 3/7 43% 2/8 25% 3/4 75% 0 6 6 4 0 2 0 2 0 2 2 -10 14 5 G. Jou 08:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2 1 8 D. Radoncic 21:53 7 3/4 75% 0/2 0% 1/2 50% 2 2 4 1 1 1 0 0 1 2 3 -9 9 9 C. Pacheco 21:45 21 5/6 83% 3/5 60% 2/3 67% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 3 5 -8 18 10 L. Uleckas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 G. Conditt 21:36 18 8/10 80% 0/0 0% 2/4 50% 2 2 4 0 1 0 3 1 3 4 2 -9 17 25 K. Silins 19:21 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 -7 -1 44 D. Skapintsev 15:53 9 3/3 100% 0/1 0% 3/5 60% 1 5 6 0 1 0 0 0 1 2 4 -4 13 50 J. Diaz 18:19 12 2/3 67% 2/3 67% 2/2 100% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 4 2 -5 11 TOTAL 97 30/50 60% 7/27 26% 16/26 62% 9 28 37 16 14 8 3 5 5 28 24 -70 88

Coach: Carles Marco

Assistants: Roman Gomez, Carlos Penedo

Referees: Carlos Cortés, Joaquín García, Igor Esteve



