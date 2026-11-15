Βαλένθια - Κορούνια 111-97: Επικράτησε με κορυφαίο τον Μπρουκς, τι έκανε ο Σορτς
Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργάνωσες πέτυχε η Βαλένθια, αφού επικράτησε της Κορούνια με 111-97.
Έχοντας ως κορυφαίο τον Μπρουκς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 1 ριμπάουντ, η ομάδα του Άλμπερτ επέβαλλε την ανωτερότητά της και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πολύ καλός ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς, που πέτυχε 15 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, έχοντας 2 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πατσέκο με 21 πόντους. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν (17/11, 21:45), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 63-48, 90-72, 111-97
|First Team
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|OTHER STATS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|DR
|OR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BR
|DUNK
|PF
|FD
|+/-
|VAL
|0
|TJ Shorts
|18:29
|15
|3/5
|60%
|1/3
|33%
|6/6
|100%
|0
|2
|2
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|K. Taylor
|15:19
|10
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|4/5
|80%
|0
|2
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|4
|1
|11
|2
|J. Puerto
|17:27
|7
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|5
|5
|M. Saint-Supery
|18:13
|6
|2/7
|29%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|5
|1
|2
|1
|1
|1
|3
|1
|7
|5
|7
|A. Cárdenas
|17:45
|7
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|7
|10
|8
|D. Osetkowski
|19:47
|9
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|12
|10
|O. Moore
|17:10
|5
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|6
|7
|2
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|15
|14
|12
|A. Brooks
|18:52
|25
|2/5
|40%
|5/10
|50%
|6/6
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|7
|19
|13
|N. Sako
|19:33
|7
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1/6
|17%
|8
|6
|14
|1
|5
|0
|0
|0
|3
|2
|4
|9
|13
|16
|M. Gueye
|13:05
|11
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|3
|2
|10
|23
|L. Marí
|10:44
|4
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|1
|8
|2
|41
|J. Rivero
|13:36
|5
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|5
|5
|TOTAL
|111
|27/44
|61%
|9/26
|35%
|30/44
|68%
|15
|32
|47
|24
|17
|9
|5
|1
|7
|25
|28
|70
|133
Assistants: Israel González, Vicent Revert, Juan Maroto
|Leyma Coruña
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|OTHER STATS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|DR
|OR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BR
|DUNK
|PF
|FD
|+/-
|VAL
|0
|D. Cuevas
|18:50
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|5
|5
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|-13
|2
|1
|A. Verge
|28:22
|13
|6/16
|38%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|5
|5
|1
|0
|0
|0
|4
|3
|-2
|1
|2
|E. del Castillo
|00:21
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|4
|P. Jorgensen
|25:07
|15
|3/7
|43%
|2/8
|25%
|3/4
|75%
|0
|6
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|-10
|14
|5
|G. Jou
|08:33
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-2
|1
|8
|D. Radoncic
|21:53
|7
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-9
|9
|9
|C. Pacheco
|21:45
|21
|5/6
|83%
|3/5
|60%
|2/3
|67%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|2
|0
|3
|5
|-8
|18
|10
|L. Uleckas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|G. Conditt
|21:36
|18
|8/10
|80%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|3
|1
|3
|4
|2
|-9
|17
|25
|K. Silins
|19:21
|2
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|-7
|-1
|44
|D. Skapintsev
|15:53
|9
|3/3
|100%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-4
|13
|50
|J. Diaz
|18:19
|12
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|2
|-5
|11
|TOTAL
|97
|30/50
|60%
|7/27
|26%
|16/26
|62%
|9
|28
|37
|16
|14
|8
|3
|5
|5
|28
|24
|-70
|88
Assistants: Roman Gomez, Carlos Penedo
Referees: Carlos Cortés, Joaquín García, Igor Esteve
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