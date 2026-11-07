Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εκτός έδρας της Μπούρσασπορ με 78-59 και συνέχισε με νίκες στο τούρκικο πρωτάθλημα.

Εύκολο απόγευμα είχε η Φενέρμπαχτε που επικράτησε άνετα με 78-59 της Μπούρσασπορ, πετυχαίνοντας την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν κυρίαρχη σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβληθεί της αντιπάλου της, δίχως να την αφήσει να πλησιάσει σρ σκορ.

Πρώτος σκόρερ για τη Φενερ ο Μπιτίμ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ μάλιστα ήταν ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μουρ με 20 πόντους.

Πλέον η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί (11/11, 21:45) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-43, 47-59, 59-78