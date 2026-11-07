Μπούρσασπορ - Φενέρμπαχτσε 59-78: Εύκολο πέρασμα και τρίτη σερί νίκη
Εύκολο απόγευμα είχε η Φενέρμπαχτε που επικράτησε άνετα με 78-59 της Μπούρσασπορ, πετυχαίνοντας την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν κυρίαρχη σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβληθεί της αντιπάλου της, δίχως να την αφήσει να πλησιάσει σρ σκορ.
Πρώτος σκόρερ για τη Φενερ ο Μπιτίμ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ μάλιστα ήταν ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μουρ με 20 πόντους.
Πλέον η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί (11/11, 21:45) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-43, 47-59, 59-78
Bursa’da Maç Bizim! 💪 Tebrikler Fenerbahçe Tarfin! 👏 Maç Sonucu | Bursaspor Basketbol 🆚 Fenerbahçe Tarfin: 59-78 Skor dağılımımız: Onuralp 19, Larkin 9, Shields 9, Baldwin IV 8, Sertaç 7, Sargiunas 7, Melli 7, Powell 5, Melih 5, Forrest 2. #YellowLegacy https://t.co/rAp4YzvmiY— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.