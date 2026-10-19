Όπως φαίνεται ο Γιαν Μοντέρο δεν είναι ο μόνος Δομινικανός που εντυπωσιάζει στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ο Γιασέλ Περέζ συστήθηκε με εκκωφαντικό τρόπο, σημειώνοντας 40 πόντους σε 23 λεπτά και... τρέλανε την Ισπανία.

Είναι γεγονός. Ο Γιαν Μοντέρο έχει βρει έναν άξιο συμπαραστάτη στην Εθνική της Δομινικανής Δημοκρατίας και έναν άξιο συνεχιστή του έργου του στην Ισπανία, τώρα που εκείνος έχει αφήσει πίσω του τη Βαλένθια για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Η 4η αγωνιστική της ισπανικής Liga ACB φρόντισε να μας συστήσει τον 25χρονο Γιασέλ Περέζ της Τζιρόνα, ο οποίος απέναντι στην Κορούνια, σε μόλις 23 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ο Περέζ διάλυσε κάθε αμυντικό πλάνο σταματώντας στους 40 πόντους! Και σαν να μην έφτανε η επιθετική του ραψωδία, «γέμισε» τη στατιστική του με 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία και ο Γιαν Μοντέρο. Ο συμπατριώτης του, που έχει ήδη κάνει το δικό του άλμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είχε προαναγγείλει με τα λόγια του πως ο Περέζ διαθέτει το ταλέντο για να ξεχωρίσει.

🇩🇴🕺 Lo que ha hecho el 𝙍𝙀𝙔 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝙊𝙋 en la victoria de @BasquetGirona no se veía en #LigaEndesa desde hace tres años. @JasselPerez1 ha firmado 4⃣0⃣ PUNTOS, y en este vídeo verás que no es solo el QUÉ... es el CÓMO los ha metido. ¡QUÉ AUTÉNTICO RECITAL! ¡QUÉ LOCURA! https://t.co/G6nXX0v7TF — Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026

Ο «Monstruo» που δικαιώνει τον Μοντέρο

Ο ίδιος ο Μοντέρο είχε προειδοποιήσει προ καιρού για την περίπτωση του συμπαίκτη του στην Εθνική. Σε παρουσία του στο «Abriendo El Podcast», ο ηγέτης της Εθνικής Δομινικανής Δημοκρατίας είχε χαρακτηρίσει ανοιχτά τον συμπατριώτη του ως «monstruo» (τέρατος/κτήνος), τονίζοντας το απίστευτο ταλέντο που διαθέτει. Η εκτίμησή του, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στις αγωνιστικές δυνατότητες του 25χρονου γκαρντ.

Όπως σημειώνουν συχνά τα ισπανικά μέσα, ο Μοντέρο λειτούργησε ως ο μπασκετικός «νονός» του Περέζ, δείχνοντάς του τον δρόμο για τη μετάβαση στην Ευρώπη. «Αν αποκτήσει τη σωστή νοοτροπία, την αυτοπειθαρχία και συγκεντρωθεί 100% στο μπάσκετ, έχει το ταλέντο να κυριαρχήσει στην ACB και να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Μοντέρο. Η 40άρα σε 23 λεπτά ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση των λόγων του.

Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 2001 στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο Γιασέλ Περέζ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2021/22, προτού αγωνιστεί σε ομάδες του Μεξικού, της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας, συμμετέχοντας και στο Basketball Champions League Americas.

Η πρώτη του ευκαιρία στην Ισπανία ήρθε το 2025-26, όταν εντάχθηκε στην Γρανάδα και παραχωρήθηκε δανεικός στην Γκρούπο Αλέγα Καντάμπρια της δεύτερης κατηγορίας. Τον Δεκέμβριο του 2025 επέστρεψε στη Γρανάδα και στην ACB, όπου σε 23 παιχνίδια είχε 11,3 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ, κερδίζοντας την ευκαιρία για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Πριν μετακομίσει το φετινό καλοκαίρι στην Τζιρόνα, φρόντισε να προσθέσει έναν τίτλο στο βιογραφικό του. Αγωνιζόμενος στο Πουέρτο Ρίκο με τους Vaqueros de Bayamón, ήταν ο απόλυτος ηγέτης: 21.4 πόντοι στη κανονική διάρκεια και 18.9 πόντοι, 5.3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ στα playoffs, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Τζιρόνα επένδυσε στις δυνατότητές του, προσφέροντάς του συμβόλαιο για τις σεζόν 2026-27 και 2027-28 με την πιο πρόσφατη εμφάνισή του να δικαιώνει την επιλογή του συλλόγου.Παράλληλα με την συλλογική του εκτόξευση, ο Περέζ αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Δομινικανής Δημοκρατίας. Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στο FIBA AmeriCup το 2022, ενισχύει σταθερά το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στα προκριματικά παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, αποτελώντας μαζί με τον Μοντέρο το μέλλον και τους πυλώνες του μπάσκετ της χώρας.