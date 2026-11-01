Ροστόκ Σίγουλβς - Μπάγερν 69-67: Νέα γκέλα για τους Βαυαρούς

Ροστόκ Σίγουλβς - Μπάγερν 69-67: Νέα γκέλα για τους Βαυαρούς

Ροστόκ Σίγουλβς - Μπάγερν 69-67: Νέα γκέλα για τους Βαυαρούς

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Η Μπάγερν δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες και γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από τους Ροστόκ Σίγουλβς με 69-67.

Πολύ κακή εβδομάδα για την Μπάγερν, η οποία δείχνει να μην πατάει καλά στο παρκέ. Μετά τις ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, έχασε για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος από τους Ροστόκ Σίγουλβς με 69-67.

Παρότι είχε το προβάδισμα με το που ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 19-15, οι Σίγουλβς φτάσανε στη νίκη. Μοναδικός που ξεχώρισε για την Μπάγερν, ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη.

Από πλευράς Σίγουλβς, κορυφαίος ήταν ο Τζόναθαν Στόουβ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 38-40, 50-53, 69-67

ROSTOCK SEAWOLVES2PT FG3PT FGFGFTREB
#PlayersS5MINPTSREBAST2PM2PA%3PM3PA%FGMFGA%FTMFTA%DRORSTBSTOPFEF+/-
22Stove J. (SG) *S528:4215613650.0%2450.0%51050.0%33100.0%511023166
34Konontsuk A. (PF) *S526:5114403650.0%2633.3%51241.7%22100.0%310124105
2Copeland Z. (SG) *S522:2214272450.0%2450.0%4850.0%4666.7%11104414-5
33Withers T. (PF)25:521210111100.0%3650.0%4757.1%1250.0%7312112112
15Crockett Jr. T. (SG) *S526:055231250.0%1616.7%2825.0%000.0%2000113-1
51Amaize R. (SF)17:37350010.0%1425.0%1520.0%000.0%32001232
7Leuchten B. (C) *S514:3023011100.0%000.0%11100.0%000.0%3011215-10
9Lansdowne D. (PG)23:172341250.0%010.0%1333.3%000.0%30100484
4Hartwich P. (C)12:3423011100.0%000.0%11100.0%000.0%21002134
Baggette E. (PG)02:10000010.0%000.0%010.0%000.0%000000-1-3
3Lockhart D. (SF)00:00000000.0%000.0%000.0%000.0%0000000
FC BAYERN MÜNCHEN BASKETBALL2PT FG3PT FGFGFTREB
#PlayersS5MINPTSREBAST2PM2PA%3PM3PA%FGMFGA%FTMFTA%DRORSTBSTOPFEF+/-
4Washington Jr D. (PG) *S525:0022735955.6%4850.0%91752.9%010.0%430023212
8Jensen T. (PG)14:487432450.0%020.0%2633.3%3475.0%2200019-3
31Lucic V. (SF)22:557421425.0%11100.0%2540.0%2366.7%40100110-5
9Obst A. (SG) *S530:037141333.3%1714.3%21020.0%22100.0%1010411
5Thiemann J. (PF)14:586411425.0%010.0%1520.0%4666.7%2220245-2
21Wiley A. (C) *S514:5655022100.0%000.0%22100.0%1250.0%32001087
6Giffey N. (SF) *S512:5942011100.0%010.0%1250.0%22100.0%11100366
31Jokubaitis R. (PG)11:22310040.0%1250.0%1616.7%000.0%10100103
44Norris M. (PF)15:332301250.0%020.0%1425.0%000.0%3010112-8
7Baldwin K. (PG)03:0920011100.0%000.0%11100.0%000.0%00000027
21Voigtmann J. (C)15:042721250.0%040.0%1616.7%000.0%2501136-1
21Hollatz J. (PG) *S519:13013020.0%010.0%030.0%000.0%0110121-16
@Photo credits: X // FC Bayern Basketball
     

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