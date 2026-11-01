Ροστόκ Σίγουλβς - Μπάγερν 69-67: Νέα γκέλα για τους Βαυαρούς
Πολύ κακή εβδομάδα για την Μπάγερν, η οποία δείχνει να μην πατάει καλά στο παρκέ. Μετά τις ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, έχασε για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος από τους Ροστόκ Σίγουλβς με 69-67.
Παρότι είχε το προβάδισμα με το που ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 19-15, οι Σίγουλβς φτάσανε στη νίκη. Μοναδικός που ξεχώρισε για την Μπάγερν, ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη.
Από πλευράς Σίγουλβς, κορυφαίος ήταν ο Τζόναθαν Στόουβ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 38-40, 50-53, 69-67
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|Stove J. (SG) *
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|Copeland Z. (SG) *
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|Withers T. (PF)
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|Crockett Jr. T. (SG) *
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|Amaize R. (SF)
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|Lansdowne D. (PG)
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|Hartwich P. (C)
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|FC BAYERN MÜNCHEN BASKETBALL
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|Washington Jr D. (PG) *
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|25:00
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|Jensen T. (PG)
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|31
|Lucic V. (SF)
|22:55
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|Obst A. (SG) *
|S5
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|33.3%
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|7
|14.3%
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|4
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|Thiemann J. (PF)
|14:58
|6
|4
|1
|1
|4
|25.0%
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|5
|20.0%
|4
|6
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|2
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|21
|Wiley A. (C) *
|S5
|14:56
|5
|5
|0
|2
|2
|100.0%
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|8
|7
|6
|Giffey N. (SF) *
|S5
|12:59
|4
|2
|0
|1
|1
|100.0%
|0
|1
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|1
|2
|50.0%
|2
|2
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|1
|1
|0
|0
|3
|6
|6
|31
|Jokubaitis R. (PG)
|11:22
|3
|1
|0
|0
|4
|0.0%
|1
|2
|50.0%
|1
|6
|16.7%
|0
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|1
|0
|1
|0
|0
|1
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|3
|44
|Norris M. (PF)
|15:33
|2
|3
|0
|1
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|50.0%
|0
|2
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|4
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|Baldwin K. (PG)
|03:09
|2
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|Voigtmann J. (C)
|15:04
|2
|7
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|1
|6
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|Hollatz J. (PG) *
|S5
|19:13
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