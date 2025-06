Με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει και πάλι... πράγματα και θαύματα, η Παρί επικράτησε εκτός έδρας της Μπουργκ με 93-103 και «σκούπισε» τη σειρά για την πρόκριση στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος.

Μετά τους 34 πόντους και τις 11 ασίστ στο Game 2 των ημιτελικών του πρωταθλήματος Γαλλίας, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και πάλι... εντυπωσιακός!

Με νέα τρομερή εμφάνιση οδήγησε την Παρί στη νίκη επί της Μπουργκ με 103-93 και στο 3-0 για την πρόκριση στους τελικούς!

Ο... soon to be νέος παίκτης του Παναθηναϊκού από τη νέα σεζόν, αγωνίστηκε 26 λεπτά και είχε 27 πόντους με 4/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 9/9 βολές, 14 ασίστ και 2 ριμπάουντ!

Από τη πλευρά του, ο Τάισον Γουόρντ ο οποίος με τη σειρά του αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, είχε 10 πόντους με 0/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα και 4/7 βολές.

Για τους νικητές ο Ναντίρ Ιφί είχε 19 πόντους με 2/8 τρίποντα, ενώ άλλους 14 πόντους με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Κεβάριους Χέις.

Η Παρί θα περιμένει στους τελικούς τον νικητή του ζευγαριού Βιλερμπάν - Μονακό, εκεί όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει το προβάδισμα με 2-1 νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-52, 75-75, 93-103.