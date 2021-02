Νεβέζις - Ζαλγκίρις 53-108: Αδιανόητος... διασυρμός! (vids)

Εντυπωσιακά πράγματα από τη Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Σίλερ... διέλυσε τη Νεβέζις, αφού τη νίκη με 108-53.

Οι νικητές με αυτόν τον τρόπο έφτασαν στο 14-2 στο πρωτάθλημα Λιθουανίας και βρίσκεται στην κορυφή. Όλα έδειχναν από την αρχή τι θα ακολουθήσει, αφού το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 7-26.

Για τον σύλλογο του Κάουνας, ο Χέις είχε 19, ο Μπλάζεβιτς 14 με 10 ριμπάουντ και ο Λοβέρν τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους.

Σειρά έχει για τη Ζαλγκίρις το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τη Εuroleague.

Halftime: @nevezis_optibet - Zalgiris 23-58. @NIGEL_HAYES doing it all with 17 points and a block in the first half! pic.twitter.com/aZQAQEtQyI

BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 6, 2021